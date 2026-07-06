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В Тегеране сотни тысяч иранцев вышли на шествие с гробом Али Хаменеи

В центре Тегерана проходит траурное шествие с гробом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На церемонию пришли сотни тысяч иранцев, передает ТАСС. Видео с церемонии публикует, в том числе, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

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Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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Тело Али Хаменеи пронесут от улицы Энгелаб до площади Азади. Там собрались уже более миллиона иранцев. Пожарные машины обливают паломников из шлангов из-за жары.За безопасностью следят вооруженные сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

По окончании шествия гроб отправят в главный религиозный центр страны — город Кум. 8 июля его отправят в Ирак, где пройдут отдельные церемонии прощания в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в родном городе погибшего Мешхеде, где находится мавзолей Имама Резы.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Траурные мероприятия в Тегеране продолжаются с 4 июля. На церемонию прибыли иностранные делегации примерно из 100 стран. Российскую делегацию возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В делегацию также вошли министр энергетики России Сергей Цивилев и посол России в Иране Алексей Дедов.

Фотогалерея

Последний маршрут Али Хаменеи

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Церемония прощания с Али Хаменеи

Церемония прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина с портретом бывшего верховного лидера Ирана

Мужчина с портретом бывшего верховного лидера Ирана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Колонна мотоциклистов на церемонии прощания с Али Хаменеи

Колонна мотоциклистов на церемонии прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина на траурной церемонии

Женщина на траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурного мероприятия в Тегеране

Участники траурного мероприятия в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина с фотографией Али Хаменеи

Женщина с фотографией Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Траурная процессия на улице столицы Ирана

Траурная процессия на улице столицы Ирана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Выдача плакатов с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Выдача плакатов с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурного шествия

Участники траурного шествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии прощания несет иранский флаг с портретом покойного верховного лидера

Участник церемонии прощания несет иранский флаг с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина у молитвенного комплекса имама Хомейни в Тегеране. Гроб покойного лидера выставили здесь на несколько дней перед городским шествием

Женщина у молитвенного комплекса имама Хомейни в Тегеране. Гроб покойного лидера выставили здесь на несколько дней перед городским шествием

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Автомобиль с иранским флагом и портретом Хаменеи на въезде к месту церемонии. Траурные мероприятия стали первыми массовыми акциями после перемирия

Автомобиль с иранским флагом и портретом Хаменеи на въезде к месту церемонии. Траурные мероприятия стали первыми массовыми акциями после перемирия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники прощания с Али Хаменеи

Участники прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Тегеране для толпы включали распылители воды. Власти опасались не только жары, но и давки

В Тегеране для толпы включали распылители воды. Власти опасались не только жары, но и давки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Девушка с портретом покойного верховного лидера

Девушка с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры и сотрудники иранского Красного Полумесяца

Волонтеры и сотрудники иранского Красного Полумесяца

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни в Тегеране

Молитвенный комплекс имама Хомейни в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница церемонии рядом с портретом покойного лидера. Главный лозунг траурных мероприятий — месть за удары США и Израиля, с которых началась война

Участница церемонии рядом с портретом покойного лидера. Главный лозунг траурных мероприятий — месть за удары США и Израиля, с которых началась война

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник траурной церемонии наступает на рисунок на асфальте в виде флага США

Участник траурной церемонии наступает на рисунок на асфальте в виде флага США

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины на траурной церемонии. Сектора у молитвенного комплекса разделили на мужские и женские

Женщины на траурной церемонии. Сектора у молитвенного комплекса разделили на мужские и женские

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница несет белое полотнище с портретами покойного лидера и членов его семьи. При тех же авиаударах погибли его дочь, зять, невестка и малолетняя внучка

Участница несет белое полотнище с портретами покойного лидера и членов его семьи. При тех же авиаударах погибли его дочь, зять, невестка и малолетняя внучка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина у стены с надписями

Мужчина у стены с надписями

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни, у которого стартовала шестидневная траурная церемония

Молитвенный комплекс имама Хомейни, у которого стартовала шестидневная траурная церемония

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии с красным флагом и цветами иранского триколора

Участник церемонии с красным флагом и цветами иранского триколора

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина со снимком покойного лидера с ребенком

Женщина со снимком покойного лидера с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица в Тегеране с большим траурным баннером

Улица в Тегеране с большим траурным баннером

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина машет флагом на площади у молитвенного комплекса

Мужчина машет флагом на площади у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии машет зеленым флагом с портретом Али Хаменеи

Участник церемонии машет зеленым флагом с портретом Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины в толпе у молитвенного комплекса имама Хомейни

Женщины в толпе у молитвенного комплекса имама Хомейни

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Портрет покойного лидера рядом с раскрытым Кораном и цветами

Портрет покойного лидера рядом с раскрытым Кораном и цветами

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женская колонна на улицах Тегерана, одна из участниц несет портрет покойного лидера

Женская колонна на улицах Тегерана, одна из участниц несет портрет покойного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии прощания с красным флагом у молитвенного комплекса

Участник церемонии прощания с красным флагом у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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Церемония прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина с портретом бывшего верховного лидера Ирана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Колонна мотоциклистов на церемонии прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина на траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурного мероприятия в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина с фотографией Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Траурная процессия на улице столицы Ирана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Выдача плакатов с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурного шествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии прощания несет иранский флаг с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина у молитвенного комплекса имама Хомейни в Тегеране. Гроб покойного лидера выставили здесь на несколько дней перед городским шествием

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Автомобиль с иранским флагом и портретом Хаменеи на въезде к месту церемонии. Траурные мероприятия стали первыми массовыми акциями после перемирия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Тегеране для толпы включали распылители воды. Власти опасались не только жары, но и давки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Девушка с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры и сотрудники иранского Красного Полумесяца

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница церемонии рядом с портретом покойного лидера. Главный лозунг траурных мероприятий — месть за удары США и Израиля, с которых началась война

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник траурной церемонии наступает на рисунок на асфальте в виде флага США

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины на траурной церемонии. Сектора у молитвенного комплекса разделили на мужские и женские

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница несет белое полотнище с портретами покойного лидера и членов его семьи. При тех же авиаударах погибли его дочь, зять, невестка и малолетняя внучка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина у стены с надписями

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни, у которого стартовала шестидневная траурная церемония

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии с красным флагом и цветами иранского триколора

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина со снимком покойного лидера с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица в Тегеране с большим траурным баннером

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина машет флагом на площади у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии машет зеленым флагом с портретом Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины в толпе у молитвенного комплекса имама Хомейни

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Портрет покойного лидера рядом с раскрытым Кораном и цветами

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женская колонна на улицах Тегерана, одна из участниц несет портрет покойного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии прощания с красным флагом у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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