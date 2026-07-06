В Тегеране сотни тысяч иранцев вышли на шествие с гробом Али Хаменеи

В центре Тегерана проходит траурное шествие с гробом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На церемонию пришли сотни тысяч иранцев, передает ТАСС. Видео с церемонии публикует, в том числе, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Тело Али Хаменеи пронесут от улицы Энгелаб до площади Азади. Там собрались уже более миллиона иранцев. Пожарные машины обливают паломников из шлангов из-за жары.За безопасностью следят вооруженные сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

По окончании шествия гроб отправят в главный религиозный центр страны — город Кум. 8 июля его отправят в Ирак, где пройдут отдельные церемонии прощания в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в родном городе погибшего Мешхеде, где находится мавзолей Имама Резы.

Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Траурные мероприятия в Тегеране продолжаются с 4 июля. На церемонию прибыли иностранные делегации примерно из 100 стран. Российскую делегацию возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В делегацию также вошли министр энергетики России Сергей Цивилев и посол России в Иране Алексей Дедов.