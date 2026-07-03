Медведев простился с Хаменеи в Тегеране

В Тегеране проходит церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В ней приняла участие российская делегация во главе с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

В делегацию также входят министр энергетики России Сергей Цивилев и посол России в Иране Алексей Дедов. Кроме того, в церемонии участвуют представители Русской православной церкви и мусульманского духовенства, писало агентство ISNA.

После того как представители России почтили память аятоллы, Дмитрий Медведев встретился с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом. Они кратко пообщались и пожали руки, передает ТАСС.

Мероприятие началось в мавзолее первого иранского верховного лидера Рухоллы Хомейни. Всего траурную церемонию должны посетить представители около 100 стран, в том числе восемь глав государств и 12 спикеров парламентов. Али Хаменеи похоронят 9 июля в Мешхеде, его родном городе.