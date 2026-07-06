На Ямале потушили лесной пожар вблизи села Халясавэй

Пожарные полностью ликвидировали лесной пожар вблизи села Халясавэй в Пуровском районе, сообщили в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). После выполнения задачи личный состав специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЯНАО вернулся к месту постоянной дислокации в Ноябрьск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным на 6 июля, на Ямале действовало 40 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 12 648 га.

Ранее к тушению пожаров на Ямале привлекли около 200 авиапожарных из Свердловской, Тюменской, Архангельской областей и республики Коми, позднее для стабилизации лесопожарной обстановки в регион направили 100 парашютистов и десантников Федеральной авиалесоохраны и авиалесоохраны Свердловской области, а также трех летчиков-наблюдателей. Ямал занимает второе место среди российских субъектов по размеру лесных пожаров.

Ирина Пичурина