Пожарные из Коми и Архангельской области отправились тушить пожары на Ямале

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для помощи в тушении лесных пожаров направлены 25 авиапожарных из Республики Коми, а также 50 лесопожарных специалистов Архангельской области. В их составе: 22 парашютиста-пожарных, летчик-наблюдатель и 27 работников наземных лесопожарных служб. Об этом сообщила ФБУ «Авиалесоохрана» в своем канале в Мах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единый лесопожарный центр Архангельской области Фото: Единый лесопожарный центр Архангельской области

Ранее к тушению пожаров в округе привлекли 70 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской и Тюменской областей.

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка сохраняется на юго-востоке и юге округа — в Красноселькупском, Надымском и Пуровском муниципальных округах. В Красноселькупском районе ситуация остается наиболее напряженной: здесь фиксируется высокая грозовая активность, при этом осадки отсутствуют более трех недель, а температура в отдельные дни достигает +32…+34 °C.

За период с 23 по 29 июня в регионе ликвидированы 58 лесных пожаров. Из них 55 очагов пришлись на Красноселькупский, Надымский и Пуровский округа. Все возгорания возникли из-за гроз и действовали на труднодоступных территориях. Наземную технику удалось применить лишь на трех пожарах, остальные ликвидированы вручную.

По данным на 30 июня в регионе продолжают действовать 34 лесных пожара. Все они грозового происхождения и расположены в удаленных районах. К тушению привлечено более 440 человек. Для мониторинга и переброски сил за сутки были задействованы восемь воздушных судов.

Ранее в ЯНАО отправились 30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы для тушения крупного лесного пожара в заповеднике «Верхне-Тазовский».