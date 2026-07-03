Еще 100 пожарных направили на Ямал для тушения лесных пожаров

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для стабилизации лесопожарной обстановки направили 100 парашютистов и десантников Федеральной авиалесоохраны и авиалесоохраны Свердловской области, а также трех летчиков-наблюдателей. Соответствующее решение было принято по обращению руководства округа в Рослесхоз и к властям Свердловской области, сообщило ФБУ «Авиалесоохрана» в своем канале в MAX.

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Ранее к тушению пожаров на Ямале уже привлекли около 200 авиапожарных из Свердловской, Тюменской, Архангельской областей и Республики Коми.

По данным департамента гражданской защиты ЯНАО, на утро 3 июля в округе зарегистрировано 83 природных пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 19 тыс. га, из них четыре пожара локализованы на площади 6 тыс. га. В тушении участвуют 618 человек, задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Напомним, в лесах ЯНАО ввели чрезвычайной ситуации. Причиной стали пожары в заповеднике «Верхне-Тазовский» и общее осложнение обстановки.

Полина Бабинцева