При атаке БПЛА на Крым погибла женщина
Жительница Керчи погибла в результате атаки беспилотников на Крым. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Желаю раненым скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — отметил чиновник. Он призвал крымчан быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации.
В Севастополе из-за атаки БПЛА возникли перебои в подаче электроэнергии. «Крымэнерго» позднее сообщило, что массовое отключение электроснабжения зафиксировано на всей территории полуострова.