«Надежд на продвижение немного»

«Диалог состоялся по инициативе США, и это о многом говорит» — так помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал недавнее телефонное общение Владимира Путина и Дональда Трампа. Среди главных тем — Украина. Ранее глава Белого дома провел разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщают источники Reuters, лидеры планируют встретиться на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы обсудить варианты завершения конфликта. После Трамп может связаться с Путиным еще раз. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пока стороны пытаются прояснить позиции друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский позвонил Дональду Трампу официально поздравить с Днем независимости. Украинский лидер назвал беседу очень хорошей и увидел «реальную перспективу» завершить конфликт. Стороны договорились продолжить разговор на саммите НАТО в Анкаре, который открывается 7 июля. Украина будет обсуждаться, а Зеленский — в числе приглашенных. После беседы с украинским лидером президент США созвонился с Владимиром Путиным. Здесь нужно отметить: раньше в начале своей новой каденции Трамп предпочитал сначала говорить с Путиным, а потом с Зеленским. Но в этот раз получилось наоборот.

Как бы то ни было, нынешний телефонный разговор президентов России и США продлился около полутора часов. Обсуждали не только Украину, но и Иран. Путин со своей стороны тоже поздравил коллегу с 250-летием его страны. Российский лидер сообщил о своем видении положения дел на фронтах: российская армия наступает, тогда как Зеленский пытается рассуждать о переломе и выдает желаемое за действительное. По его словам, мир возможен, но исключительно с учетом базовых требований РФ.

Что дальше? Украина — важный вопрос предстоящего саммита, но не главный. На первом месте стоит выживание НАТО. Ключевое требование Америки — увеличение оборонных расходов — выполнено лишь частично. Партнеры в обмен требуют гарантий безопасности. Отдельная тема — амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана: он требует большего уважения, поставок современного оружия и участия в урегулировании мировых конфликтов — Украины, Ирана, Сирии, Ливии и других. Участникам будет о чем поговорить. Надежд на то, что по Украине что-то продвинется к миру, немного. Киев продолжит получать вооружение, в том числе американское.

Впрочем, возможно, в Москву вновь приедут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Но есть сомнения: с Ираном ничего не решено, и администрация Белого дома вряд ли освободится от этой проблемы в ближайшее время. Спецпредставители Трампа вовлечены в переговорный процесс на Ближнем Востоке и явно не смогут сочетать одно с другим. К тому же лозунг «Украина — дело Европы» никто не отменял. Возможно, вопрос частично делегируют Эрдогану, если он не против. У президента Турции есть положительный опыт зерновой сделки — какое-никакое, но достижение. Правда, несколько подзабытое.

Дмитрий Дризе