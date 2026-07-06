Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Это не первый случай, когда Севастополь или Крымский полуостров в целом сталкиваются с атаками на энергетическую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В прошлом, 24 июня 2026 года, после серии атак ВСУ на Крымский полуостров, в Севастополе уже происходил «тотальный блэкаут», что привело к отмене работы троллейбусов и переходу части детских садов на особый режим функционирования. Подобные события затрагивали не только Севастополь, но и большую часть Крыма, сталкивавшуюся с серьезными проблемами с энергообеспечением после атак ВСУ.

В целом, Севастополь регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет. В июне 2026 года губернатор Развожаев заявлял о намерении властей города найти способ предотвратить приближение дронов к береговой черте.

Вместе с энергетической инфраструктурой также страдают другие критически важные системы жизнеобеспечения. Например, во время атаки 24 июня 2026 года из-за отключений электричества возникли проблемы с мобильной связью и движением трамваев, а также с подачей воды из-за зависимости гидроузлов от электроэнергии. Ранее, 22 сентября 2023 года, после ракетной атаки в центре Севастополя отключали газо- и электроснабжение, а также снижали параметры водоснабжения.

Ситуации, когда атаки ВСУ приводят к дефициту электроэнергии, не редкость. Например, 18 ноября 2025 года в Донецкой народной республике (ДНР) был введен режим чрезвычайной ситуации из-за налета украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру, что вызвало обесточивание значительной части республики и перебои с отоплением и водоснабжением.