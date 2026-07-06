«Регионтранснефть» вложит $400 млн в новый завод бытовой техники в Подмосковье
Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники. На первом этапе в проект будет вложено $400 млн. Об этом сообщили «Ъ» в компании.
Для строительства «Регионтранснефть» купит два объекта промышленной недвижимости в Подмосковье площадью более 114 тыс. кв. м за 15 млрд руб. Компания планирует закрыть сделку до конца лета. Первую очередь завода с крупноузловой сборкой бытовой техники должны запустить до конца года.
На заводе планируют производить около 400 категорий товаров — телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смартфоны и другие. Эксплуатировать завод будет дочернее предприятие компании «МК Рус», специально учрежденное для проекта.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вот такие утюги».
Инвестиции в производство бытовой электроники и компьютерной техники в Подмосковье вписываются в общую тенденцию поддержки развития промышленности в различных регионах России. Так, в Татарстане уже осуществлялись инвестиции в производство штампованных деталей для бытовой техники совместно с Фондом развития промышленности, что позволило увеличить производительность предприятий. Подобные проекты направлены на локализацию критически важных производств и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий.
В целом, российский рынок демонстрирует активность в привлечении инвестиций в различные промышленные секторы. Например, в Ростовской области компания «Технониколь» планирует строительство нескольких заводов по производству теплоизоляционных материалов с общим объемом инвестиций в миллиарды рублей, а в Ульяновской области привлекаются средства для расширения производства интерьеров для воздушных судов и ремонта самолетов. Среди приоритетных направлений инвестиций в некоторых регионах отмечаются космическое, нефтегазовое, авиационное, транспортное, радиоэлектронное, сельскохозяйственное и химическое машиностроение, что подчеркивает фокус на развитие разнообразных отраслей.