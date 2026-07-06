Министр обороны Финляндии допустил закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ
Для обеспечения максимальной безопасности при уничтожении БПЛА нужно закрывать воздушное и морское движение, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он пояснил, что вводившиеся в выходные ограничения в Финском заливе вызваны налетом БПЛА на Санкт-Петербург.
«Это была мера предосторожности... Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — сказал министр в интервью газете Ilta-Sanomat.
Господин Хяккянен призвал местных жителей следить за предупреждениями о появлении БПЛА, особенно тех, кто живет или плавает на лодках вдоль побережья. «Как заядлый рыбак, я знаю, что владельцы лодок проверяют прогноз погоды... Если море закрыто на пару часов, рыбалку придется отложить. В этом плане граждане тоже несут ответственность»,— пояснил он.
4 июля Финляндия ограничила судоходство в восточной части Финского залива и авиасообщение над этим районом. В финском Генштабе пояснили, что ограничения ввели «в качестве меры предосторожности в связи с ударами беспилотников» по российской территории. Финские ВВС были подняты в воздух во время атаки БПЛА на северо-западные регионы России.
Заявления министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о возможном закрытии Финского залива сделаны на фоне обеспокоенности Хельсинки активностью беспилотников. Ранее финские власти уже осуждали пролеты БПЛА через свою территорию, подчеркивая, что использование воздушного пространства страны для военных операций категорически запрещено, и украинская сторона должна минимизировать риск случайного попадания дронов на территорию Финляндии. Несмотря на это, в последние месяцы на юго-востоке Финляндии было обнаружено несколько упавших беспилотников, идентифицированных как украинские. Финляндия даже привлекала резервистов для усиления контроля за воздушным и морским пространством в районе Финского залива из-за возросшего объема задач по мониторингу беспилотников.
Закрытие Финского залива — это не первый запрос со стороны стран Балтии. Командующий эстонскими силами обороны Андрус Мерило ранее заявлял о необходимости Эстонии и Финляндии разработать планы по запрету движения российского флота в Балтийском море в случае возникновения угрозы безопасности. Россия, в свою очередь, расценивает подобные действия как нарушение международного морского права, которое, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, не дает возможности препятствовать судоходству, даже в случае введения прилежащих зон.