Подлодки России и Китая впервые провели совместное патрулирование в АТР

Дизель-электрические подлодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Маршруты подлодок проходили по Японскому и Восточно-Китайскому морю, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В учениях участвовали подлодка «Волхов» и ВМС НОАК. «За время похода экипаж "Волхова" преодолел более 2 тыс. морских миль. Обеспечивали первое подводное патрулирование корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота»,— отметили в пресс-службе.

Подлодки России и Китая вышли на маршруты патрулирования в начале августа, после завершения в акватории Японского моря учений «Морское взаимодействие — 2025». После выполнения все поставленных задач российские подлодки вернулись на базу во Владивостоке.

С 1 по 5 августа российские и китайские корабли приступили к учениям «Морское взаимодействие — 2025». Они проходили на полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря. В состав отряда вошли российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а также китайские эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи».