Глава Минобороны Германии предложил не делиться секретными данными с министрами от АдГ
Писториус призвал лишить будущих министров от АдГ доступа к секретным данным
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал закрыть доступ к секретным данным для будущих региональных министров от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В интервью Bild он объяснил это «неоспоримыми тесными связями» партии с Москвой и президентом Владимиром Путиным.
Министр обороны Германии Борис Писториус
Фото: Ints Kalnins / Reuters
«Достаточно просто послушать публичные заявления очень многих представителей АдГ... Подозрения, что из России поступают деньги, также имеют под собой основания»,— заявил господин Писториус.
Поводом для таких заявлений стали предстоящие в сентябре региональные выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, отмечает Politico. По данным немецких СМИ, в Саксонии-Анхальт АдГ имеет реальные шансы завоевать абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать региональное правительство. Таким образом региональные министры смогут получить контроль над местными ведомствами, включая определенные структуры спецслужб.
Возможность того, что АдГ получит абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт, вызывает «крайнюю обеспокоенность», заявил господин Писториус. «Мы должны быть готовы действовать в этой ситуации еще более решительно и противостоять этому»,— заявил он.
Подробнее о деятельности АдГ — в материале «Ъ» «Съезд будущих победителей».
Заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о лишении АдГ доступа к секретным данным связаны с возрастающей популярностью этой ультраправой партии, которая, согласно опросам общественного мнения, стала самой популярной силой в стране с 29% поддержки, обогнав христианских демократов. Её успех связывают с консервативной повесткой, включающей ужесточение миграционного законодательства и отказ считать конфликт на Украине российской агрессией.
Дамокловым мечом над немецким истеблишментом висят сентябрьские выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург—Передняя Померания. По опросам, поддержка АдГ там составляет 41–42% и 36% соответственно, что даёт партии шанс получить парламентское большинство. Даже если они не наберут 51% мест, остальные партии, возможно, будут вынуждены сформировать правительство меньшинства или коалицию из совершенно разных сил, что маловероятно будет эффективным.
Рост популярности АдГ обусловлен недовольством избирателей текущей политической элитой, падением уровня одобрения работы правительства до 12%, а также чередой небольших, но болезненных событий, таких как повышение цен на бензин. В условиях неудовлетворительной работы нынешней коалиции и отсутствия существенных положительных изменений, АдГ осталась единственной влиятельной оппозиционной силой для консервативного электората.