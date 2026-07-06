Глава Минобороны Германии предложил не делиться секретными данными с министрами от АдГ

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал закрыть доступ к секретным данным для будущих региональных министров от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В интервью Bild он объяснил это «неоспоримыми тесными связями» партии с Москвой и президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Ints Kalnins / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Достаточно просто послушать публичные заявления очень многих представителей АдГ... Подозрения, что из России поступают деньги, также имеют под собой основания»,— заявил господин Писториус.

Поводом для таких заявлений стали предстоящие в сентябре региональные выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, отмечает Politico. По данным немецких СМИ, в Саксонии-Анхальт АдГ имеет реальные шансы завоевать абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать региональное правительство. Таким образом региональные министры смогут получить контроль над местными ведомствами, включая определенные структуры спецслужб.

Возможность того, что АдГ получит абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт, вызывает «крайнюю обеспокоенность», заявил господин Писториус. «Мы должны быть готовы действовать в этой ситуации еще более решительно и противостоять этому»,— заявил он.

Подробнее о деятельности АдГ — в материале «Ъ» «Съезд будущих победителей».