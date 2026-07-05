Съезд будущих победителей

В воскресенье, 5 июля, в Эрфурте завершился двухдневный партийный съезд крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Переизбранные сопредседатели партии Тино Хрупалла и Алиса Вайдель заявили о новом статусе АдГ как партии народа и провозгласили желание прийти во власть: сначала на региональном уровне, а потом и на федеральном. Съезд крайне правых сопровождался массовыми протестами: в столицу Тюрингии съехались от 30 тыс. до 50 тыс. демонстрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karina Hessland / Reuters Фото: Karina Hessland / Reuters

Съезд партии «Альтернатива для Германии» в этом году как никогда приковывал взгляды общественности. Причиной тому стал резко меняющийся статус этой политической силы. Если в прошлом году она только выбивалась в лидеры в опросах общественного мнения, то в этом — окончательно закрепила за собой статус партии номер один в Германии. Ее нынешний рейтинг составляет 29%, а у ближайших ее преследователей — правящих христианских демократов — лишь 20%. При этом поддерживают АдГ сегодня и на востоке, и на западе страны.

За партией закрепилась репутация крайне правой силы: ее отделения в Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальт давно признаны экстремистскими, а за последний год к ним добавились партийные организации Бранденбурга и Нижней Саксонии. Федеральное ведомство по охране Конституции (контрразведка) попыталось признать партию экстремистской и на федеральном уровне, но в АдГ это решение опротестовали в суде. До конца разбирательства решение службы безопасности было приостановлено.

Согласно последнему опросу института общественного мнения Insa, запрет партии на федеральном уровне поддерживают 40% немцев, а 45% — выступают против такой меры.

Именно в подобной атмосфере поляризации и проходил съезд в столице Тюрингии Эрфурте с населением 200 тыс. человек. На проходящее один раз в два года партийное мероприятие АдГ помимо 600 делегатов съехались тысячи демонстрантов, преимущественно из Берлина. Их в город привезли на 200 автобусах. В первый день съезда «Альтернативы» демонстранты устроили акцию протеста рядом с выставочным центром, в котором собрались делегаты, и перекрыли часть улиц в городе. На этом фоне в Эрфурт были стянуты правоохранители со всей федеральной земли. Операцию полиции уже раскритиковали за чрезмерное применение силы против демонстрантов. Впрочем, в самой полиции собственные действия посчитали оправданными: по официальным данным, в акциях протеста участвовали более 30 тыс. человек, а сами организаторы называют цифру в 50 тыс., что соответствует четверти населения Эрфурта.

Партийный съезд начался с переизбрания сопредседателей партии Тино Хрупаллы и Алисы Вайдель на новый, двухлетний срок. Соперников у них не было. Вайдель вновь подтвердила высокий уровень поддержки ее внутри партии, набрав 81,3%, а вот Хрупалла заметно просел по сравнению с 2024 годом: его поддержали лишь 70% делегатов вместо 83% двумя годами ранее. Однако политик остался доволен результатом, о чем и сообщил журналистам на следующий день.

В своих речах перед началом голосования Вайдель и Хрупалла сформулировали планы «Альтернативы» на ближайшие годы. «Мы хотим править,—заявил Хрупалла с трибуны съезда.— И мы будем править, сначала на земельном уровне, а затем и на федеральном».

Здесь речь шла о предстоящих в сентябре местных выборах в Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт, где «Альтернатива» имеет шансы не просто победить, но и в одиночку сформировать правительство.

Хрупалла констатировал, что АдГ теперь стала народной партией и доказала свою эффективность в качестве крупнейшей оппозиционной силы. Однако для того чтобы прийти во власть, ей понадобится тщательная подготовка.

Со своей стороны, Вайдель сосредоточилась на критике действующей власти. Она жестко прошлась по политике канцлера Фридриха Мерца и сравнила его с «Вивальди среди глав правительств»: каждый сезон года он обещает новую реформу. Однако затем сам же от них отказывается. В этот момент зал разразился хохотом и бурными аплодисментами.

Второй день съезда проходил заметно тише: на нем речь шла о назначении кандидатов на более низкие партийные должности, внесении изменений в устав партии и долгосрочном планировании. Так, «Альтернатива» решила отказаться от партийного съезда в 2029 году, чтобы высвободить дополнительные деньги для агитационной кампании перед выборами в Бундестаг. Это прагматичное решение имеет под собой четкую основу: по итогам следующих всеобщих выборов АдГ намерена возглавить правительство. «"Альтернатива для Германии" здесь, чтобы победить. И мы победим, и мы будем править»,— заявил Хрупалла под занавес съезда, практически повторив сказанные им в первый день слова.

Вероника Вишнякова