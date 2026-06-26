50 индонезийских компаний представят свою продукцию на «Иннопроме» в Екатеринбурге

50 индонезийских индустриальных компаний представят свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В качестве страны-партнера Индонезия представит национальный павильон площадью более 1,5 тыс. кв. м. Под девизом Navigating Industrial Futures («Двигаясь к будущему промышленности») экспозиция страны продемонстрирует пять направлений: агропромышленный комплекс и переработку пищевой продукции, химическую и фармацевтическую промышленность, производство специализированной продукции и потребительских товаров, высокотехнологичное производство и машиностроение, а также промышленные зоны и инвестиции.

Кроме того, на площадке индонезийского стенда пройдут деловые встречи, двусторонние бизнес-форумы и совещания высокого уровня между министерскими делегациями двух стран.

«Мы ожидаем от "Иннопрома-2026" заключения конкретных соглашений об индустриальном партнерстве, которые станут отправной точкой для долгосрочного сотрудничества между Индонезией и партнерами из Евразии»,— заявил генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу Министерства промышленности Индонезии Три Супонди.

Ранее сообщалось, что Свердловские предприятия представят на «Иннопроме-2026» образцы производственных достижений. Так, «Уральские локомотивы» представят макет скоростного электропоезда из отечественных комплектующих. Уральский завод гражданской авиации покажет турбовинтовой двигатель ВК-800 и макет самолета УТС-800.

Полина Бабинцева