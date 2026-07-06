Матч Англии и Мексики за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 отложили из-за грозы
Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Мексики перенесли на час из-за грозы, передает BBC. По местным правилам безопасности, игра не может стартовать до тех пор, пока не пройдет 30 минут с момента последнего удара молнии в радиусе 13 км от стадиона.
Матч должен был начаться в 3:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.
Победитель в этой игре в 1/4 финала сыграет со сборной Норвегии, которая сегодня обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Этот матч состоится 12 июля. Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Переносы матчей из-за погодных условий не редкость на текущем Чемпионате мира по футболу 2026 года, так как ранее матчи уже откладывались из-за ливневых дождей и грозы. Например, ранее матчи Мексики и Эквадора, а также Франции и Ирака были приостановлены по аналогичным причинам. Согласно регламенту соревнований, игра не может быть возобновлена при наличии погодных опасностей, таких как гроза или удары молнии вблизи стадиона.
Чемпионат мира по футболу 2026 года является первым в истории турниром, который проводится сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в нем также участвуют 48 команд вместо привычных 32. Мексика при этом стала первой страной, которая принимает мировое первенство уже в третий раз, с учетом чемпионатов 1970 и 1986 годов. Матч открытия турнира состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в американском Нью-Джерси.