Количество погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 3 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране с 1900 года. Тогда, при землетрясении магнитудой 7,7, в Каракасе погиб 21 человек, пострадали 50, и около 300 зданий были разрушены. Геологическая служба США прогнозировала, что в этот раз жертв будет значительно больше, а экономический ущерб может составить до 20% ВВП страны.

Масштабные разрушения и большое число жертв объясняются плачевным состоянием зданий и инфраструктуры из-за экономического кризиса, многолетних санкций США, гиперинфляции и неэффективного управления. Большая часть поврежденных зданий была построена в 1950-х и 1960-х годах и оказалась неустойчивой к землетрясениям. По оценкам ООН, до 8 млн человек в 2025 году нуждались в гуманитарной помощи еще до произошедшего катаклизма. Ситуацию усугубило то, что многие люди находились дома во время толчков, поскольку землетрясения произошли вечером в минуту разницы.

Международное сообщество выразило солидарность с Венесуэлой и предложило помощь. США заявили о выделении $150 млн и направили региональную группу реагирования на стихийные бедствия, включая специализированные отряды пожарных. Папа Римский Лев XIV направил 100 тыс. евро. Россия сообщила о готовности оперативно рассмотреть запросы о помощи в случае их поступления.

Трагедия выявила острую нехватку спасателей и соответствующего оборудования в Венесуэле. Несмотря на то, что в наиболее пострадавший город Ла-Гуайра были направлены 1,6 тыс. спасателей и 14 тыс. военных и полицейских, по данным местных СМИ, ресурсов все еще недостаточно. Это привело к тому, что жители сами начали разбирать завалы, работая, в том числе, в масках из-за разлагающихся тел.