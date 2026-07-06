10 тыс. человек эвакуировали на юге Франции из-за лесного пожара
10 тыс. человек эвакуировали из коммуны Ий-сюр-Тет в департаменте Восточные Пиренеи во Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFMTV.
Фото: Manon Cruz / Reuters
Власти департамента сообщили в соцсети X об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара в Ий-сюр-Тет. Жителей призвали отправиться в коммуны Тюир или Каноэс.
Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров завтра. Семь департаментов на юго-востоке страны отнесли к «очень высокому» риску, еще 41 департамент находится в зоне «высокого» риска.
По информации Liberation и Le Monde во Франции уже сгорело более 2 тыс. га леса. Причиной возгораний стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 га леса.
Массовые лесные пожары в Европе, включая Францию, Испанию и Португалию, стали следствием аномальной жары, которая в некоторых регионах могла достигать 50°C. Эти пожары часто усугубляются сильным ветром и засухами, что способствует быстрому распространению огня и затрудняет его тушение. Нередко такие условия приводят к введению режимов чрезвычайной ситуации и масштабным эвакуациям населения.
Помимо Европы, лесные пожары, вызванные аномальной жарой и сухой погодой, также регистрируются и в других регионах мира. Например, в США эвакуации проводились в Калифорнии и Нью-Джерси, где пожары охватывали тысячи гектаров. В Южной Корее причиной возгораний могло стать неосторожное обращение с огнем, когда огонь перекинулся с кладбищенских участков на леса.