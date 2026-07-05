Аномальная жара спровоцировала лесные пожары в Европе
Аномальная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам, которые охватили сразу несколько стран. Наибольший ущерб зафиксирован во Франции, Испании и Португалии, где за последние дни сгорело более 17 тыс. га леса.
На юге и западе Франции во многих департаментах объявлен повышенный уровень опасности. Сгорело более 2 тыс. га леса, сообщают Liberation и Le Monde.
Особенно сложная ситуация сложилась в Восточных Пиренеях и в департаменте Дром. В этих районах введены ограничения на дорогах, власти начали эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в убежища. В Восточных Пиренеях пострадали несколько местных жителей и пожарный. Как пишет L’Equipe, под вопросом оказалось проведение третьего этапа велогонки «Тур де Франс». Он должен завершиться 6 июля в Восточных Пиренеях.
В Португалии, в одном из самых крупных очагов в районе Вузела на севере страны, выгорело около 13 тыс. га леса. В тушении задействованы 1200 пожарных, а также авиация и наземная техника, присланные из Испании и Италии в качестве подкрепления. В Испании у побережья Коста-Брава в Каталонии выгорели более 2,2 тыс. га, нанеся серьезный ущерб охраняемой природной зоне Гаваррес.
В период аномальной жары значительно увеличивается число смертей: в 2025 году глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о более чем 1300 случаях избыточной смертности, связанных с жарой в Европе с 21 июня. Эти цифры могут быть гораздо выше, так как, например, в 2022 году аномальные температуры, по оценкам Барселонского института глобального здравоохранения, унесли 61,7 тыс. жизней.
Климатологи подчеркивают, что нынешние рекордные температуры и связанная с ними жара были бы практически невозможны 50 лет назад. Европа — самый быстро нагревающийся континент, и июнь — месяц, который нагревается быстрее всего в мире. Ученые предупреждают, что резкие колебания погоды становятся «новой реальностью», а инфраструктура европейских стран не приспособлена к таким температурам.
Помимо человеческих жертв, сильная жара приводит к значительным экономическим потерям. Согласно отчёту The Guardian, в 2025 году они составили 43 млрд евро, и к 2029 году могут вырасти до 126 млрд евро. Эти убытки обусловлены такими факторами, как снижение производительности труда из-за ограничений на работу в жару и сбои в транспорте из-за погодных аномалий. При этом в эти оценки не включены потери от масштабных лесных пожаров. Вероятность лесных пожаров в Испании и Португалии, по данным аналитиков, возросла в 40 раз, а в Греции и Турции — в 10 раз.