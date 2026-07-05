В Белгороде прооперировали пострадавшего при взрыве главу Грайворонского округа
В Белгородской областной больнице прооперировали главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова, который сегодня утром пострадал при детонации дрона в селе Головчино. Врачи извлекли осколок из его бедра. Состояние чиновника оценивается как нормальное. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков
Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова
Во время взрыва глава округа находился в рабочей поездке по вопросам, связанным с АЗС. Он продолжит постоперационную реабилитацию в облбольнице.
«Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Дима не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя»,— отметил Александр Шуваев.
Это уже четвертое ранение чиновника в целом и второе с начала года. Предыдущее он получил при осмотре последствий атаки ВСУ на коммерческий объект в Головчине. Тогда у господина Панкова выявили закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.