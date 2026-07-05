В Белгороде прооперировали пострадавшего при взрыве главу Грайворонского округа

В Белгородской областной больнице прооперировали главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова, который сегодня утром пострадал при детонации дрона в селе Головчино. Врачи извлекли осколок из его бедра. Состояние чиновника оценивается как нормальное. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков

Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков

Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова

Во время взрыва глава округа находился в рабочей поездке по вопросам, связанным с АЗС. Он продолжит постоперационную реабилитацию в облбольнице.

«Разговаривал с ним, он уже снова рвется в бой. Дима не сидит в кабинете, всегда на земле, в населенных пунктах Грайворонского района с самой тяжелой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя»,— отметил Александр Шуваев.

Это уже четвертое ранение чиновника в целом и второе с начала года. Предыдущее он получил при осмотре последствий атаки ВСУ на коммерческий объект в Головчине. Тогда у господина Панкова выявили закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

Алина Морозова