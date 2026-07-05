Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при ударе беспилотника

Составлено ИИ-Ассистентъ

Это уже третье ранение Дмитрия Панкова, главы Грайворонского округа Белгородской области. Ранее, 8 января 2026 года, он получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при падении беспилотника в селе Головчино, когда осматривал коммерческое здание, поврежденное предыдущей атакой. Также в сентябре 2024 года, будучи главой Яснозоренского сельского поселения, он был ранен при обстреле села Черемошное Белгородского района, тогда всего пострадали 12 человек.

Дмитрий Панков был назначен исполняющим обязанности главы Грайворонского округа в мае 2025 года, а в июне того же года депутатами совета округа был единогласно избран на эту должность сроком на пять лет. До этого он занимал пост первого заместителя главы Шебекинского округа и возглавлял Яснозоренское сельское поселение. В январе 2024 года он стал главой Яснозоренского сельского поселения. Его назначение произошло после отставки Геннадия Бондарева, который руководил муниципалитетом с 2017 года.