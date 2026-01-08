Глава округа получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА в Белгородской области

В результате атаки беспилотника в селе Головчино получил ранение глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Инцидент произошел при осмотре последствий первого удара по коммерческому объекту. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова

Чиновник выехал на место для оценки последствий первой атаки. В момент повторной атаки объекта Дмитрий Панков помогал пострадавшей, чей автомобиль был поврежден ранее. В результате атаки глава округа получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Это уже третье ранение чиновника.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, в результате чего пострадал один человек, повреждены шесть домов и семь автомобилей.

Ульяна Ларионова