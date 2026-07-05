Силы ПВО России за день сбили 116 БПЛА над 10 регионами

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упомянутая атака является частью серии массированных ударов БПЛА, регулярно совершаемых Вооружёнными силами Украины в прошлом. В течение 2025-2026 годов Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении большого количества беспилотников над различными регионами России, включая Черноземье, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тульскую области, а также Москву и Крым. Число сбитых беспилотников варьировалось от нескольких десятков до сотен в течение одних суток.

Например, в ночь на 17 мая 2026 года российские регионы подверглись одной из самых массированных воздушных атак со стороны Украины, когда силами Минобороны было сбито около 600 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 6 декабря 2025 года было уничтожено 116 БПЛА над 10 регионами, а 11 января 2025 года в Черноземье сбили 23 украинских беспилотника. Такие атаки часто приводят к повреждениям инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств, а также к пострадавшим среди населения.