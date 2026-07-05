Аэропорт Домодедово приостановил работу

В работу московского аэропорта Домодедово введены ограничения. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— указано в публикации.

За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице двух беспилотников ВСУ. В ночь на 4 июля другой московский аэропорт, Внуково, работал с ограничениями, которые были сняты к утру.