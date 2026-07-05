Китайский пастор Цзинь Мингри освобожден из тюрьмы после вмешательства Трампа
Пастор протестантской церкви «Сион», некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь «Эзра» Мингри покинул тюрьму в Китае и уехал в США, сообщает BBC. Это подтвердила американская правозащитная организация ChinaAid.
Пастора освободили менее чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин.
Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейдов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Христианские организации назвали это одной из самых жестких кампаний против религиозной деятельности в новейшей истории КНР.
Церковь «Сион» была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1,5 тыс. прихожан. В 2018 году деятельность «Сиона» была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тыс. человек.
Задержание пастора Цзинь Мингри в октябре прошлого года, как и других священнослужителей и прихожан церкви «Сион», стало частью более широкой кампании китайских властей против христианских общин. Эти меры были расценены христианскими организациями как одни из самых жестких против религиозной деятельности в современной истории КНР. События происходили на фоне активной критики со стороны США, в частности государственного секретаря Марко Рубио, который заявил, что это демонстрирует «враждебность Компартии Китая к христианам». МИД КНР в ответ назвал эти заявления вмешательством во внутренние дела страны, подчеркивая, что правительство руководит религиозными делами в соответствии с законом и защищает религиозные свободы граждан.
Китайские власти также ранее принимали аналогичные меры в отношении других протестантских церквей. Этот инцидент привлек внимание США, поскольку жена и дети пастора Цзинь Мингри имеют американское гражданство. В целом, подобные задержания, цензура и надзор со стороны Коммунистической партии Китая воспринимаются как нарушение свободы вероисповедания.
Освобождение пастора Цзинь Мингри после вмешательства президента США Дональда Трампа произошло в контексте непростых отношений между двумя странами. Хотя президент Трамп выразил уверенность, что его контакты с председателем КНР Си Цзиньпином остаются хорошими, между странами существуют разногласия по различным вопросам, включая тайваньский кризис и торговую политику. Власти КНР, в свою очередь, изучают способы ослабления западных санкций на примере России, что указывает на их готовность к ужесточению противостояния.