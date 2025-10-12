Власти КНР арестовали руководителя одной из крупнейших христианских общин страны

В Китае арестован Цзинь «Эзра» Мингри, пастор протестантской церкви «Сион», одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, деятельность которой ранее была ограничена китайскими властями. Одновременно стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на дочь арестованного пастора.

По словам Грейс Цзинь, все, кого задерживали власти, успевали сообщить своим единоверцам, что к ним пришли неизвестные люди и стоят за дверью. После этого связь с ними пропадала и появлялась информация о том, что они задержаны. Всем им, по словам женщины, предъявлены обвинения в «онлайн-распространении материалов религиозного содержания». Задержания прошли как в Пекине, так и в других городах Китая, включая Шанхай и Шэньчжэнь. Fox News отмечает, что аналогичные меры принимались в последние месяцы и против других многочисленных протестантских церквей в Китае. Но задержание Эзры Мингри может ухудшить отношения с США, поскольку жена и дети пастора имеют американское гражданство.

Церковь «Сион» была учреждена в Пекине в 2007 году. Ее возглавляет пастор корейского происхождения Цзинь «Эзра» Мингри. В один из периодов церковь «Сион» была крупнейшей протестантской церковью в Пекине и Китае, где еженедельно собирались до 1,5 тыс. прихожан. В 2018 году деятельность «Сиона» была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тыс. человек.

Алена Миклашевская