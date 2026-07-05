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Нетаньяху: христианские деревни в Ливане просили Израиль о присоединении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые христианские деревни на юге Ливана обращались к Израилю с «просьбами об аннексии». Об этом господин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters, Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters, Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Мы заботимся о наших друзьях — особенно христианах Ближнего Востока. Мы защищаем их от фанатиков из “Хезболлы”, которые хотят их убить. Мы защищаем христиан повсюду», — пояснил израильский премьер. Он также подчеркнул, что у США нет союзника ближе, чем Израиль, а для Израиля — чем США.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании — оно предполагает приостановку боевых действий между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ унижением и отказом от суверенитета.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Биньямина Нетаньяху о желании христианских деревень в Ливане присоединиться к Израилю прозвучало после того, как в июне 2026 года было подписано мирное соглашение между Израилем и Ливаном при посредничестве США, предполагающее приостановку боевых действий с «Хезболлой». Это соглашение, однако, не означает полного прекращения конфликта.

На протяжении 2024-2025 годов премьер-министр Израиля неоднократно подчеркивал готовность к «мощным действиям» на северной границе с Ливаном с целью обеспечения безопасности Израиля и возвращения жителей эвакуированных населенных пунктов. Он также заявлял, что Израиль действует в соответствии с договоренностями с США, которые предоставляют свободу действий для предотвращения угроз. Израиль периодически наносил или угрожал нанести удары по позициям «Хезболлы» в Ливане, объясняя это необходимостью защищаться от атак группировки, которую Нетаньяху называл террористической, контролируемой Ираном и использующей Ливан для нападений на Израиль. В некоторых случаях израильские власти заявляли о стремлении сохранить оперативную свободу в Ливане вопреки иранским требованиям. Иногда США, впрочем, выражали недовольство агрессивными действиями Израиля в Ливане.

Ситуация в Ливане становится предметом беспокойства для Нетаньяху, особенно в контексте американо-иранских договоренностей, которые, по мнению Израиля, могут ослабить его способность противостоять «Хезболле». Призывы к выводу войск из Ливана звучали от различных сторон, включая президента Ливана и самого Нетаньяху (но уже касательно вывода миротворцев ООН). В Израиле также проходили протесты, на которых семьи заложников требовали скорейшего перемирия, хотя рейтинг Нетаньяху на это не сильно влиял (наоборот, укреплялся при успехах против «Хезболлы»).

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