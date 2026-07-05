Нетаньяху: христианские деревни в Ливане просили Израиль о присоединении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые христианские деревни на юге Ливана обращались к Израилю с «просьбами об аннексии». Об этом господин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters, Ronen Zvulun / Pool / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters, Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Мы заботимся о наших друзьях — особенно христианах Ближнего Востока. Мы защищаем их от фанатиков из “Хезболлы”, которые хотят их убить. Мы защищаем христиан повсюду», — пояснил израильский премьер. Он также подчеркнул, что у США нет союзника ближе, чем Израиль, а для Израиля — чем США.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании — оно предполагает приостановку боевых действий между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ унижением и отказом от суверенитета.