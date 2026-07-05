Сражение с матерым

Четвертьфиналы Wimbledon, первая половина которого завершилась в Лондоне, в этом году пройдут без участия игроков из России. Это выяснилось после того, как 132-я ракетка мира Роман Сафиуллин, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, в четырех партиях уступил знаменитому Новаку Джоковичу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Роман Сафиуллин оказался единственным российским игроком, которому удалось дотянуть до 1/8 финала Wimbledon в одиночном разряде. Для теннисиста, занимающего в мировом рейтинге лишь 132-е место, такой результат стал большим достижением, тем более что в основную сетку он пробивался через квалификацию.

Шансы Новака Джоковича в их встрече, разумеется, котировались заметно выше, хотя качество игры россиянина в предыдущих матчах намекало минимум на упорную борьбу. И борьба эта завязалась с самого начала.

Потеряв подачу в первом гейме, Сафиуллин не стушевался, а заиграл так же вдохновенно, как против бразильца Жуана Фонсеки в третьем круге. Он сразу же продемонстрировал классный прием, а затем наладил подачу и ушел вперед — 5:2. Джоковичу в те минуты пришлось несладко. Его слишком часто заставляли бегать из угла в угол. По мощи ударов россиянин превосходил знаменитого чемпиона, а по стабильности на задней линии почти не уступал ему.

Все бы хорошо, только в умении побеждать на классе сербскому теннисисту нет равных. И стоило Сафиуллину в девятом гейме дважды ошибиться при выполнении острого удара справа по линии, как Джокович подачу отыграл. А потом был тай-брейк. Сафиуллин уступал — 4:6, догнал Джоковича, но при счете 6:6 попытался придать слишком сильное боковое вращение мячу, который приземлился за пределами корта, и серб с третьего сетбола завершил партию.

Позже выяснилось, что в данном случае она стала ключевой. Второй сет Джокович провел очень ровно, а вот Сафиуллин в затяжном шестом гейме позволил сопернику сделать брейк. Затем, правда, с сербом произошла та же самая история, что и в предыдущем матче с французом Артюром Риндеркнешем. Он немного сбавил, и Сафиуллину, который после пятого гейма третьего сета вызывал на корт врача, удалось сократить отставание.

В те минуты россиянин был хорош. Он не только классно действовал у сетки, но и переигрывал Джоковича на задней линии.

Улыбаясь, серб после игры отдал должное своему сопернику, отметив, что не каждый день его вынуждают часто бегать вперед. А в начале четвертой партии Джоковичу было не до улыбок, да и на лице его жены, сидевшей с их детьми в гостевой ложе, читалось волнение. Возможно, она понимала, что если дело дойдет до пятого сета, то это станет для мужа слишком серьезным испытанием.

И ведь у Сафиуллина была возможность затянуть это противостояние еще минимум на час. В первом гейме четвертой партии он получил брейк-пойнт, но тут же сделал подарок Джоковичу, сорвав удар справа. Эта оплошность стала началом фатального для россиянина отрезка. В следующем гейме он отдал свою подачу под ноль, и Джокович на всех парах устремился к своей победе. За 3 часа 26 минут — а пока это был самый затяжной матч 39-летнего серба на нынешнем турнире — Сафиуллин набрал больше очков ударами навылет (45 против 43) и допустил меньше невынужденных ошибок (34 против 37), но все же уступил — 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6, не сумев повторно дойти до четвертьфинала Wimbledon, где он уже был в 2023 году. Этого результата уже в 17-й раз добился Джокович. Зато россиянин благодаря отличному выступлению в Лондоне через неделю вернется в первую сотню. И это достойная награда за упорство, проявленное при возвращении после серьезной травмы бедра, полученной во второй половине прошлого года.

Евгений Федяков