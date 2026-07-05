Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург для участия в промышленной выставке «Иннопром», сообщают «РИА Новости». В рамках поездки господина Мишустина запланированы отдельные встречи с главами правительств Армении, Белоруссии и Киргизии.

В пресс-службе белорусского правительства отметили, что господин Турчин обсуждает с российским премьер-министром углубление экономической интеграции и «иные вопросы, представляющие взаимный интерес».

Председатель правительства РФ выступит на пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ». В стратегической сессии также примут участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером мероприятия впервые выступает Индонезия.