Леклер выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил на девятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании, который прошел на трассе «Сильверстоун». Для монегаска это стала одна из самых заметных побед в текущем сезоне.

Вторым финишировал британец Джордж Расселл из Mercedes. Третье место занял напарник Леклера по Ferrari Льюис Хэмилтон.

Гонка сложилась неудачно для Макса Ферстаппена: четырехкратный чемпион мира сошел после вылета в гравий на 48-м круге. Лидер сезона Кими Антонелли долго шел в группе лидеров, но потерял позиции из-за проблем с болидом и завершил гонку девятым. Следующий этап чемпионата пройдет в Бельгии с 17 по 19 июля.