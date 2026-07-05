Чемпион «Формулы-1» Алонсо выиграл Lego-гонку перед Гран-при Великобритании

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграл гонку на Lego-болидах, сообщает The New York Times. Парад на картах, собранных из конструктора Lego, прошел перед Гран-при Великобритании.

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Господин Алонсо опередил на финише французского гонщика Эстебана Окона из «Хааса» и финского пилота Валттери Боттаса из «Кадиллака». Многие гонщики попытались срезать путь по гравийной полосе в начале круга и застряли. В состязании участвовали все 22 пилота Гран-при.

Для парада 20 дизайнеров создали несколько десятков автомобилей. Каждый карт состоял из 28 тыс. кирпичиков Lego, выстроенных вокруг металлического каркаса. Машины весили по 65 кг и могли развивать скорость 32 км/ч благодаря электродвигателю. На их создание потребовалось более 6,4 тыс. часов работы.

Lego-парад перед Гран-при проходит во второй раз. Впервые он прошел в 2025 году перед состязанием в американском Майами. Парады стали частью более широкого партнерства «Формулы-1» с компанией Lego, начавшегося в конце 2024 года. Производитель конструктора выпустил модели всех болидов «Формулы-1».