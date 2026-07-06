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Фундаменты укрепят инвестициями

На инфраструктурном саммите обсудили привлечение частных средств в строительство

Власти продолжают искать дополнительные механизмы для развития строительной отрасли, показала дискуссия на прошедшем 3 июля инфраструктурном саммите InfraSpace. Кроме сокращения инвестиционно-строительного цикла, повышения производительности труда и цифровизации обсуждаются также способы стимулирования инвестиций в инфраструктуру. Например — за счет программы льготного финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения привлекательности кредитования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Главной темой прошедшего в Москве саммита InfraSpace стало развитие инфраструктурных проектов как драйвера экономического роста. Строительная отрасль, как отметил на мероприятии замглавы Минстроя Константин Михайлик, обеспечивает в совокупности около 5–6% ВВП (с учетом сопутствующих отраслей, например — производства стройматериалов и машин).

Власти развивают сектор по трем направлениям.

  • Первое — повышение производительности труда. Например, за счет переподготовки персонала и подготовки «коробочных решений» по типовым бизнес-процессам на основе лучших практик.
  • Второе — цифровизация и внедрение технологий информационного моделирования. В частности, по словам Константина Михайлика, с 2027 года Минстрой будет передавать регионам типовые цифровые решения для строительства и ЖКХ — с 1 апреля они должны заработать в первых 15 субъектах РФ.
  • Третье направление — сокращение инвестиционно-строительного цикла до не более 1 тыс. дней к 2030 году с 1250 дней в 2025-м. Для этого планируется продолжить работу над отменой устаревших техрегламентов и модернизацией подходов к проектированию и строительству за счет внедрения научных разработок. Для ускорения согласования строительных проектов и их обеспечения инфраструктурой исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский предложил создать региональных операторов, которые могли бы синхронизировать все необходимые работы и увязывать графики, например, прокладки новых сетей с планами застройки.

В условиях ограниченных возможностей бюджета власти ищут способы стимулирования частных вложений в инфраструктуру.

По словам директора подразделения «Продвижение больших данных и технологий» аналитического центра «Дом.РФ» Максима Бокова, в городах есть значительная потребность в инфраструктуре, удовлетворить которую только за счет бюджетных средств затруднительно. «Дом.РФ» предлагает разработать отдельную программу по льготному финансированию модернизации коммунальной инфраструктуры на базе механизма инфраструктурных облигаций. Речь идет о привлечении средств с рынка, которые потом направляются застройщикам в виде льготных кредитов (сейчас выдано 213 млрд руб. займов),— по словам Максима Бокова, этот механизм позволяет привлекать 7 руб. частных средств на 1 руб. бюджетных.

ВЭБ.РФ предложил двухэтапную схему привлечения средств в ГЧП-проекты

Еще один способ вовлечения внебюджетных средств в инфраструктурные проекты — механизм государственно-частного партнерства. ЦБ для стимулирования финансирования ГЧП-проектов, по словам начальника центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Вячеслава Бунькова, рассчитывает в этом году запустить механизм снижения коэффициента риска при кредитовании банками таких инициатив — сама идея обсуждается уже около года (см. “Ъ” от 11 июня 2025 года). Риски ГЧП-проектов, пояснил он, оцениваются очень высоко, поэтому и появились такие предложения. Так, регулятор планирует снизить риск-веса при расчете нормативов достаточности банковского капитала при ГЧП до 20–60% для проектов в регионах с высоким кредитным рейтингом. Сейчас показатель составляет 80–130% и не учитывает факт компенсации государством затрат банка на проект при расторжении соглашения. Предполагается, что такое изменение позволит банкам кредитовать больше проектов.

Анна Королева, Венера Петрова

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