Партнерам облегчат риски

Банк России предлагает снизить коэффициенты риска при кредитовании банками проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) — для финансирования прямых соглашений, предусматривающих перенос рисков невозврата кредита на публичную сторону при условии, что у нее высокий кредитный рейтинг. Эксперты инициативу в целом поддерживают, отмечая, что это позволит банкам кредитовать больше проектов, но не ожидают заметного снижения ставок для частных инвесторов: для этого нужны дополнительные механизмы льготного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ЦБ представил свои предложения по смягчению требований к банкам при кредитовании проектов ГЧП. Как отмечает регулятор, развитие ГЧП-проектов и растущая роль банков в их финансировании требуют «пересмотра подходов к регулированию». Сейчас при расчете нормативов достаточности капитала банки оценивают риски ГЧП-проектов исходя из риск-профиля заемщика и проекта, при этом не учитывается, что в случае проблем с проектом публичная сторона (государство, регион или муниципалитет) возмещает банку убытки при расторжении соглашения. Финансируя проекты, банки несут повышенную нагрузку из-за высокого коэффициента потребления капитала (80–130%), притом что процентные риски они передают публичной стороне через механизм залога прав.

В связи с этим регулятор предлагает снизить риск-веса при расчете нормативов достаточности банковского капитала по проектам ГЧП, если заключены прямые соглашения, позволяющие перенести риски невозврата кредита на публичную сторону, а также включающие ряд дополнительных условий (в частности, об обеспечении кредита и согласовании изменений условий соглашения с банком).

Возможность снижения риск-весов будет зависеть от кредитного рейтинга публичной стороны. Как отмечает ЦБ, высокая финансовая устойчивость «поможет обеспечить своевременную выплату компенсации банку», поскольку потенциальный долг не закладывается в бюджет. Рейтинг должен быть высоким, не ниже А, тогда риск-веса составят 20–60%. Пониженные коэффициенты не будут применяться при реструктуризации кредитов с удлинением срока займа более чем на 50% или прощением части долга, а также при дефолте заемщика, чтобы под послабления не попали проблемные проекты. По оценкам ЦБ, под нововведения может попасть 95% кредитов на реализацию ГЧП-проектов. Необходимость в такой мере уже обсуждалась участниками рынка как способ стимулирования банков инвестировать в инфраструктуру (см. “Ъ” от 27 февраля). Отметим, подобный подход уже применяется в отношении проектов «технологического суверенитета» (см. “Ъ” от 27 апреля 2023 года).

Предложения ЦБ, отмечает руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров, направлены на снижение потенциальных барьеров финансирования банками ГЧП и дадут им возможность расширить портфель за счет крупных проектов. Гендиректор АИИК Мария Ярмальчук в целом инициативу оценивает позитивно: решение экономит капитал банков, но «важны критерии оценки проектов для присвоения того или иного риск-веса».

Старший юрист направления ГЧП юридической практики Kept Мария Марцинковская полагает, что новшества будут способствовать снижению ставок по кредитам, а для защиты интересов публичной стороны на практике может быть рекомендовано согласование с ней условий кредита, включая размер ставки. По словам начальника управления ГЧП и концессий ПАО «Совкомбанк» Константина Батунина, «потребление капитала — вещь не бесплатная. Если оно снижается, то это приведет к сокращению компонентов, участвующих в расчете ставки».

Директор юрпрактики ТеДО Анна Батуева же считает, что при высокой ключевой ставке (сейчас — 20%) кредиты в любом случае будут дорогими и ограничивающими возможность запуска и реализации ГЧП-проектов. По мнению замгендиректора Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) Ивана Потехина, изменения вряд ли позволят банкам в моменте снизить ставки: фондирование привязано к ключевой ставке. Согласна с этим и Мария Ярмальчук, отмечая, что рынку требуется долгосрочная программа рефинансирования кредитов в ЦБ под льготную ставку.

Евгения Крючкова