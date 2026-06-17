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BBC: принц Гарри привезет в Британию жену и детей впервые с 2022 года

Герцог и герцогиня Сассекские впервые за последние четыре года вместе посетят Британию. Об этом сообщает BBC без ссылки на источник.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters

Начиная с 2022 года страну официально не посещали ни жена принца, Меган Маркл, ни их семилетний сын Арчи, ни пятилетняя дочь Лилибет. Последний раз всей семьей они приезжали в июне 2022 года на торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. В сентябре того же года Гарри и Меган приезжали на похороны королевы.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали на постоянное место жительства на родину Меган Маркл — в США. После этого и без того напряженные отношения пары с королевской семьей испортились окончательно. Их восстановлению не помогали ни иск в суд, поданный принцем Гарри, требовавшим предоставления ему полицейской охраны во время пребывания в Британии (он его проиграл), ни периодические заявления Меган о расизме в королевской семье.

Николай Зубов

Фотогалерея

Принц без дворца

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Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II

Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II

Фото: Kirsty Wigglesworth-Pool / Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, со своим новорожденным сыном Гарри, 16 сентября 1984 года

Принц Чарльз и принцесса Диана покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, со своим новорожденным сыном Гарри, 16 сентября 1984 года

Фото: East News

Принцесса Диана с принцем Генри (Гарри), 1986 год

Принцесса Диана с принцем Генри (Гарри), 1986 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принц Гарри, принцесса Диана, принц Уильям, леди Габриэлла Виндзор и леди Роуз Виндзор на балконе Букингемского дворца, 1988 год

Принц Гарри, принцесса Диана, принц Уильям, леди Габриэлла Виндзор и леди Роуз Виндзор на балконе Букингемского дворца, 1988 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения Йоркские и принц Уильям перед тренировкой по горнолыжному спорту, 1995 год

Принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения Йоркские и принц Уильям перед тренировкой по горнолыжному спорту, 1995 год

Фото: Reuters

Принц Чарльз (в центре) с сыновьями принцами Уильямом (слева) и Гарри в поместье замка Балморал, 1997 год

Принц Чарльз (в центре) с сыновьями принцами Уильямом (слева) и Гарри в поместье замка Балморал, 1997 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принц Гарри (на фото в центре) с друзьями в поло-клубе Beaufort, графство Глостершир, 2001 год

Принц Гарри (на фото в центре) с друзьями в поло-клубе Beaufort, графство Глостершир, 2001 год

Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images

В 2003 году Гарри взял академический отпуск и отправился в Австралию — там он работал пастухом на ферме друзей принцессы Дианы. Площадь фермы составляла 40 тыс. акров, в задачи принца входило следить за скотом

В 2003 году Гарри взял академический отпуск и отправился в Австралию — там он работал пастухом на ферме друзей принцессы Дианы. Площадь фермы составляла 40 тыс. акров, в задачи принца входило следить за скотом

Фото: ROTA / Getty Images

После нескольких месяцев в Австралии Гарри отправился в Африку. Там он снял документальный фильм о тяготах, с которыми сталкиваются дети Лесото. В 2006 году помог основать благотворительную организацию помощи детям Лесото

После нескольких месяцев в Австралии Гарри отправился в Африку. Там он снял документальный фильм о тяготах, с которыми сталкиваются дети Лесото. В 2006 году помог основать благотворительную организацию помощи детям Лесото

Фото: POOL / Tim Graham Picture Library / Getty Images

В 2005 году принц Гарри (на фото в центре) поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, где прошел 44-недельный курс подготовки и изучения военного дела. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии

В 2005 году принц Гарри (на фото в центре) поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, где прошел 44-недельный курс подготовки и изучения военного дела. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

В 2007 королевская семья объявила, что Гарри отправится на службу в Ирак, однако этого не случилось — из соображений безопасности тех, кто будет служить с ним. Вместо Ирака принц Гарри тайно отправился в Афганистан, где прослужил 10 недель — пока СМИ не стало известно о его пребывании в горячей точке

В 2007 королевская семья объявила, что Гарри отправится на службу в Ирак, однако этого не случилось — из соображений безопасности тех, кто будет служить с ним. Вместо Ирака принц Гарри тайно отправился в Афганистан, где прослужил 10 недель — пока СМИ не стало известно о его пребывании в горячей точке

Фото: John Stillwell - POOL / Anwar Hussein Collection / WireImage

У принца Гарри был секретный аккаунт в соцсетях — он вел его под именем Спайк Уэллс, однако в 2012 году советники Букингемского дворца уговорили его удалить аккаунт. Ведет ли Гарри соцсети сейчас, неизвестно &lt;br> На фото: с восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом

У принца Гарри был секретный аккаунт в соцсетях — он вел его под именем Спайк Уэллс, однако в 2012 году советники Букингемского дворца уговорили его удалить аккаунт. Ведет ли Гарри соцсети сейчас, неизвестно
На фото: с восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Королева Елизавета II и принц Гарри принимают участие в ежегодной выставке цветов в Челси в Королевском госпитале, 2015 год

Королева Елизавета II и принц Гарри принимают участие в ежегодной выставке цветов в Челси в Королевском госпитале, 2015 год

Фото: Julian Simmonds - WPA Pool / Getty Images

Гарри активно играет в регби и поло, катается на горных лыжах, занимается мотокроссом

Гарри активно играет в регби и поло, катается на горных лыжах, занимается мотокроссом

Фото: Chris Jackson / Getty Images For Sentebale Royal Salute

В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, после чего получил титул Герцог Сассекский

В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, после чего получил титул Герцог Сассекский

Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images

В 2021 году Гарри и Меган сложили с себя все королевские обязательства и отказались от государственных средств, что вскоре подтвердили в Букингемском дворце. После этого супруги переехали в США

В 2021 году Гарри и Меган сложили с себя все королевские обязательства и отказались от государственных средств, что вскоре подтвердили в Букингемском дворце. После этого супруги переехали в США

Фото: Samir Hussein / WireImage

Подборка публикаций британских газет в ответ на интервью Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри, герцога Сассекского, с Опрой Уинфри, 2021 год

Подборка публикаций британских газет в ответ на интервью Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри, герцога Сассекского, с Опрой Уинфри, 2021 год

Фото: Chris Jackson / Getty Images

В том же году Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу и ментальному здоровью BetterUP, а также вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с фейковыми новостями

В том же году Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу и ментальному здоровью BetterUP, а также вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с фейковыми новостями

Фото: Kevin Winter / Getty Images for Global Citizen VAX LIVE

В 2023 году Гарри выпустил автобиографию «Запасной», в которой рассказал о своей жизни в королевской семье

В 2023 году Гарри выпустил автобиографию «Запасной», в которой рассказал о своей жизни в королевской семье

Фото: East News

У Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи (на фото, 2019) и дочь Лилибет (2021)

У Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи (на фото, 2019) и дочь Лилибет (2021)

Фото: Toby Melville - Pool / Getty Images

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Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II

Фото: Kirsty Wigglesworth-Pool / Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, со своим новорожденным сыном Гарри, 16 сентября 1984 года

Фото: East News

Принцесса Диана с принцем Генри (Гарри), 1986 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принц Гарри, принцесса Диана, принц Уильям, леди Габриэлла Виндзор и леди Роуз Виндзор на балконе Букингемского дворца, 1988 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения Йоркские и принц Уильям перед тренировкой по горнолыжному спорту, 1995 год

Фото: Reuters

Принц Чарльз (в центре) с сыновьями принцами Уильямом (слева) и Гарри в поместье замка Балморал, 1997 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принц Гарри (на фото в центре) с друзьями в поло-клубе Beaufort, графство Глостершир, 2001 год

Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images

В 2003 году Гарри взял академический отпуск и отправился в Австралию — там он работал пастухом на ферме друзей принцессы Дианы. Площадь фермы составляла 40 тыс. акров, в задачи принца входило следить за скотом

Фото: ROTA / Getty Images

После нескольких месяцев в Австралии Гарри отправился в Африку. Там он снял документальный фильм о тяготах, с которыми сталкиваются дети Лесото. В 2006 году помог основать благотворительную организацию помощи детям Лесото

Фото: POOL / Tim Graham Picture Library / Getty Images

В 2005 году принц Гарри (на фото в центре) поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, где прошел 44-недельный курс подготовки и изучения военного дела. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

В 2007 королевская семья объявила, что Гарри отправится на службу в Ирак, однако этого не случилось — из соображений безопасности тех, кто будет служить с ним. Вместо Ирака принц Гарри тайно отправился в Афганистан, где прослужил 10 недель — пока СМИ не стало известно о его пребывании в горячей точке

Фото: John Stillwell - POOL / Anwar Hussein Collection / WireImage

У принца Гарри был секретный аккаунт в соцсетях — он вел его под именем Спайк Уэллс, однако в 2012 году советники Букингемского дворца уговорили его удалить аккаунт. Ведет ли Гарри соцсети сейчас, неизвестно
На фото: с восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Королева Елизавета II и принц Гарри принимают участие в ежегодной выставке цветов в Челси в Королевском госпитале, 2015 год

Фото: Julian Simmonds - WPA Pool / Getty Images

Гарри активно играет в регби и поло, катается на горных лыжах, занимается мотокроссом

Фото: Chris Jackson / Getty Images For Sentebale Royal Salute

В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, после чего получил титул Герцог Сассекский

Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images

В 2021 году Гарри и Меган сложили с себя все королевские обязательства и отказались от государственных средств, что вскоре подтвердили в Букингемском дворце. После этого супруги переехали в США

Фото: Samir Hussein / WireImage

Подборка публикаций британских газет в ответ на интервью Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри, герцога Сассекского, с Опрой Уинфри, 2021 год

Фото: Chris Jackson / Getty Images

В том же году Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу и ментальному здоровью BetterUP, а также вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с фейковыми новостями

Фото: Kevin Winter / Getty Images for Global Citizen VAX LIVE

В 2023 году Гарри выпустил автобиографию «Запасной», в которой рассказал о своей жизни в королевской семье

Фото: East News

У Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи (на фото, 2019) и дочь Лилибет (2021)

Фото: Toby Melville - Pool / Getty Images

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от статуса старших членов королевской семьи в 2020 году и их переезд в США значительно ухудшили отношения с британской монархией. Этот шаг был подтвержден Букингемским дворцом, который также заявил, что пара остается «горячо любимыми членами семьи». Однако последующее интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года, где Меган Маркл рассказала о своей борьбе с суицидальными мыслями из-за отношения королевской семьи, а принц Гарри — о травле со стороны прессы при «помощи» дворца, окончательно подорвало их отношения.

Эти события происходили на фоне постоянных конфликтов принца Гарри с британскими СМИ. Он неоднократно подавал иски против таблоидов, обвиняя их во взломе телефонов и вторжении в частную жизнь, что, по его мнению, привело к разладу в семье и нанесло ущерб его отношениям с братом, принцем Уильямом. Одним из таких исков был проигранный иск о предоставлении государственной охраны, после того как в 2020 году он и Меган Маркл были лишены права на нее в Великобритании.

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