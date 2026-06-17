BBC: принц Гарри привезет в Британию жену и детей впервые с 2022 года
Герцог и герцогиня Сассекские впервые за последние четыре года вместе посетят Британию. Об этом сообщает BBC без ссылки на источник.
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters
Начиная с 2022 года страну официально не посещали ни жена принца, Меган Маркл, ни их семилетний сын Арчи, ни пятилетняя дочь Лилибет. Последний раз всей семьей они приезжали в июне 2022 года на торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. В сентябре того же года Гарри и Меган приезжали на похороны королевы.
В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали на постоянное место жительства на родину Меган Маркл — в США. После этого и без того напряженные отношения пары с королевской семьей испортились окончательно. Их восстановлению не помогали ни иск в суд, поданный принцем Гарри, требовавшим предоставления ему полицейской охраны во время пребывания в Британии (он его проиграл), ни периодические заявления Меган о расизме в королевской семье.
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Принц без дворца
Отказ принца Гарри и Меган Маркл от статуса старших членов королевской семьи в 2020 году и их переезд в США значительно ухудшили отношения с британской монархией. Этот шаг был подтвержден Букингемским дворцом, который также заявил, что пара остается «горячо любимыми членами семьи». Однако последующее интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года, где Меган Маркл рассказала о своей борьбе с суицидальными мыслями из-за отношения королевской семьи, а принц Гарри — о травле со стороны прессы при «помощи» дворца, окончательно подорвало их отношения.
Эти события происходили на фоне постоянных конфликтов принца Гарри с британскими СМИ. Он неоднократно подавал иски против таблоидов, обвиняя их во взломе телефонов и вторжении в частную жизнь, что, по его мнению, привело к разладу в семье и нанесло ущерб его отношениям с братом, принцем Уильямом. Одним из таких исков был проигранный иск о предоставлении государственной охраны, после того как в 2020 году он и Меган Маркл были лишены права на нее в Великобритании.