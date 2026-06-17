BBC: принц Гарри привезет в Британию жену и детей впервые с 2022 года

Герцог и герцогиня Сассекские впервые за последние четыре года вместе посетят Британию. Об этом сообщает BBC без ссылки на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters

Начиная с 2022 года страну официально не посещали ни жена принца, Меган Маркл, ни их семилетний сын Арчи, ни пятилетняя дочь Лилибет. Последний раз всей семьей они приезжали в июне 2022 года на торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. В сентябре того же года Гарри и Меган приезжали на похороны королевы.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали на постоянное место жительства на родину Меган Маркл — в США. После этого и без того напряженные отношения пары с королевской семьей испортились окончательно. Их восстановлению не помогали ни иск в суд, поданный принцем Гарри, требовавшим предоставления ему полицейской охраны во время пребывания в Британии (он его проиграл), ни периодические заявления Меган о расизме в королевской семье.

Николай Зубов