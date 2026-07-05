Роботов подключают к отельному бизнесу

В Китае откроется отель, которым будут полностью управлять роботы. Ожидается, что комплекс появится уже в следующем году на искусственном острове в провинции Гуандун. Он станет первым в мире, где роботы будут регистрировать гостей, доставлять багаж и еду в номера, заниматься уборкой и обслуживать посетителей. А операторы будут подключаться только в нестандартных ситуациях, а также для контроля работы оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новый отель будет работать как единый цифровой организм. Всеми процессами — от заселения до обслуживания номеров — станет руководить общая система искусственного интеллекта. Массового распространения таких проектов пока ждать не стоит из-за высокой цены, считает основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев:

«Среди таких операций — функции администрирования. На данном этапе в качестве рецепциониста выступают роботизированные системы или системы автономной регистрации. Большинство полов, покрытий в этом заведении очищают роботы. Также речь идет об уборке комнат. Безусловно, люди участвуют в этом отеле как администраторы и инженеры, которые контролируют этих машин. Иначе просто эта система не будет работать.

Можно это сравнить с тем, как существуют полностью роботизированные молочные фермы, на которых работает один человек, а все операции по уходу за коровами осуществляют роботы.

При этом закупка роботов и их обслуживание действительно дороже, чем бесконтактное заселение. Но у последних отсутствует эмпатия, возможность вести диалог. А это важный инструмент для индустрии сервиса. Вот эти задачи могут осуществлять роботы. Также бесконтактные системы и статичные терминалы не могут осуществлять клининг, проводить человека до необходимого места и прочие важные вещи, которые роботы точно могут выполнить.

Но ожидать в ближайшее время массового появления таких систем не стоит. Потому что ввиду дороговизны робототехнических устройств концепция является неким аттракционом, новой точкой притяжения посетителей, становится успешной, когда она уникальна. Поэтому открытие массовых отелей полностью роботизированными системами не будет иметь на данном этапе успеха».

Управлять отелем будет компания-разработчик Pudu Robotics. Уже в конце этого года гости смогут протестировать стойку регистрации, функцию доставки багажа и еды в номер. А некоторые возможности корпорация уже продемонстрировала на церемонии подписания соглашения с отелем. Председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров не исключает, что похожие гостиницы могут появиться и в России:

«Как только где-то появляется какой-то интересный кейс, решение или ноу-хау, это, как правило, достаточно быстро начинает проникать в другие страны. Две основные неохваченные функции, самые сложные, которые есть сейчас в отеле, — это уборка номера, в частности, замена постельного белья. То есть здесь пока без ручного человеческого труда не обходится.

И второе — это работа на кухне, то есть приготовление пищи. Придется адаптировать под робота среду и процессы. Необходимо изменять инфраструктуру этих отелей или строить их нужно сразу с учетом роботизации, чтобы машины могли беспрепятственно перемещаться и работать в этой инфраструктуре. Ну и, конечно же, внедрение роботов — это изменение культуры и культурного подхода вообще к жизни и взаимодействию с ними в условиях отеля».

Первым отелем, где большую часть работы выполняют роботы, стал японский Henn-na. За эту особенность он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Гостиница открылась в 2015-м и пользовалась популярностью среди туристов и журналистов. Однако в 2019-м руководство отеля пришло к выводу, что машины неэффективны. Некоторые устройства принимали храп постояльцев за голосовые команды, другие не справлялись с нестандартными запросами гостей. Тогда половину роботов заменили на людей.

Анна Кулецкая