Замглавы КСИР: Россия и Иран навсегда останутся союзниками

Замкомандующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Маруфи заявил, что Россия и Иран навсегда останутся партнерами и союзниками. Об этом генерал сообщил в ходе церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

«Россия — это страна-союзница и стоит рядом с Исламской республикой. Прекрасный русский народ тоже с болью воспринял кончину нашего лидера», — заявил господин Маруфи (цитата по ТАСС). Президент России Владимир Путин неоднократно посещал Иран, а президент Исламской республики Масуд Пезешкиан регулярно приезжает в Россию, напомнил замкомандующего КСИР.

«Россия была нашим партнером, и она навсегда им останется. В этом нет ни капли сомнения», — подчеркнул Хосейн Маруфи. Военачальник заявил, что Запад хочет победить Россию и Иран, но этого, по его словам, никогда не произойдет.

Россия направила делегацию на церемонию прощания с Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране с 4 по 6 июля. Российских представителей возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. После прощания с погибшим верховным лидером господин Медведев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.