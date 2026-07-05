Аэропорт Домодедово возобновил работу

Московский аэропорт Домодедово снова работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань приостанавливала работу в 14:50 из соображений безопасности.

Пока аэропорт был закрыт, на подлете к Москве силы ПВО сбили 13 беспилотников. Всего за сегодняшний день было сбито 15 летевших на столицу дронов. Об уничтожении последних мэр Сергей Собянин сообщил в 15:40. Накануне мэр сообщил, что в течение суток Москву пытались атаковать более 200 беспилотников.