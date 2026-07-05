В Свердловскую область вернутся дожди и грозы с 7 июля

Атмосферный фронт вызовет дожди и грозы на западе Свердловской области со вторника, 7 июля, затем осадки выпадут в большинстве районов региона с 8-9 июля, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, наиболее благоприятная погода будет на юго-востоке Среднего Урала. «Сухая погода, как подарок на выходные, продержится недолго. Неустойчивая, хотя и преимущественно теплая погода, сохранится и во второй половине новой недели»,— добавили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 6 июля, в регионе ожидается местами туман и большой дождь. Температура ночью составит +14°...+19°, днем — +26°…+31°. Ветер будет неустойчивый, слабый.

Во вторник, 7 июля, в большинстве районов области пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит +15°...+20°, днем — +26°...+31°. Ветер будет западный, юго-западный 2-7 м/с, при грозе порывы до 12 м/с.

В среду, 8 июля, синоптики прогнозируют кратковременный и местами сильный дождь, грозу. Температура ночью составит +15°...+20°, днем — +22°…+27°. Ветер ожидается юго-западный, южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник, 6 июля, осадков не ожидается. Температура ночью составит +17°...+19°, днем — +29°...+31°. Ветер будет неустойчивый, слабый.

Во вторник, 7 июля, в городе пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +18°...+20°, днем — +29°...+31°. Ветер будет западный, юго-западный 2-7 м/c.

В среду, 8 июля, прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ночью температура составит +18°...+20°, днем — +24°...+26°. Ветер ожидается юго-западный, южный 3-8 м/с.

Ранее дождливая погода на Урале наблюдается весь июнь, а обильные ливни начались с 20-х чисел. По данным метеорологов, за месяц только в Екатеринбурге выпало почти три месячные нормы осадков и около 37% годовой нормы. В четверг, 2 июля, в ГУ МЧС сообщали о подтоплении более 300 частных домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков. В связи с ненастьем досрочно завершили смены ряд детских лагерей, а туристам порекомендовали временно воздержаться от организации сплавов. В пятницу, 3 июля, губернатор Денис Паслер объявил о стабилизации паводковой обстановки в регионе.

Подробнее о том, как в Свердловской области пролились дожди на несколько норм — в материале «Июнь за троих».

Василий Алексеев