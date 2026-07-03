Паслер: ситуация с паводком в Свердловской области стабилизируется

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о стабилизации паводковой обстановки в регионе, передает департамент информационной политики области. На заседании регионального правительства 7 июля главы муниципалитетов доложили о текущем положении дел. Глава региона поручил главам пострадавших районов лично контролировать работу с жителями, чьи жилища оказались под водой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подтопленными остаются семь низководных мостов и два участка дорог в Первоуральске и селе Киргишаны, сообщение временно ограничено с 17 населенными пунктами. В 11 территориях зафиксированы подтопления домов и приусадебных участков.

В Нижнем Тагиле сброс воды с Нижне-Тагильского гидроузла достиг 361,9 куб. м/с. Динамика оттока положительная, что позволит в ближайшие дни рассмотреть вопрос о снижении объема стока. В Первоуральске заработала насосно-фильтровальная станция, которая была затоплена из-за резкого роста уровня Верхне-Шайтанского водохранилища — давление в системе нормализовалось. Продолжается доставка воды социально незащищенным гражданам.

В Нижних Сергах и Горноуральском округе вода отступает с территорий, начинается просушка домов. В Братчиково ситуация без изменений, в Краснополье уровень снизился на 75 см, а в Соседково затоплено пять участков и два дома, вывезены два человека. В селе Балакино из-за сброса реки Тагил затоплено 46 участков. Организовано пять пунктов временного размещения. В Кушве благодаря расчистке русла реки вода отступает с затопленных улиц: уровень воды упал на 20 см. В Баранчинском уровень воды уже ниже уровня гидропоста. Остаются затопленными порядка 30 земельных участков.

По данным МЧС на утро 3 июля, в Свердловской области остаются подтопленными 269 частных жилых и 58 дачных домов, 2644 приусадебных участка в 20 муниципальных образованиях. В ПВР находятся пять человек. За сутки от воды освободились 90 частных жилых домов и 632 приусадебных участка.

Ирина Пичурина