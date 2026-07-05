Рыбаки ищут «элитный» улов

Отдых с удочкой в руках за несколько миллионов рублей: рыбацкие туры становятся все популярнее. Тренд сохраняется на протяжении уже нескольких лет, отмечают участники туриндустрии, опрошенные “Ъ FM”. По их словам, это касается и премиального сегмента.

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Стоимость элитной рыбалки сейчас начинается от 0,5 млн руб. в неделю с человека. Но в зависимости от сложности маршрута и запросов клиента сумма может оказаться гораздо более существенной. За уловом отправляются как на север России, так и в другие страны, в том числе в Африку, рассказал глава отдела «Охота и рыбалка» туристической компании «Содис» Павел Бессонов:

«До 2020 года соотношение было 90/10 в пользу заграницы, сейчас оно где-то 50/50. Со Скандинавии — Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия, Фарерские острова — это полностью практически все перешло на Россию. Здесь нужно отталкиваться не от направления, а от трофея. Трофеи, которые спрашивают по всему миру, это черный, голубой марлин, семга, таймень, чавыча.

Среди топовых трофеев за рубежом находится только марлин, он водится в теплых водах, его у нас никогда не было и не будет. Эту рыбу ловят в Кабо-Верде, на Сейшелах и Маврикии, в Кении, Мексике и так далее.

Стоимость может быть, в принципе, любой, в сутки и €5 тыс., и €10 тыс., и более.

В такой тур стандартно входят VIP-зал на вылете и при прилете, билеты в бизнес- или первый класс, размещение, аренда катера, трансфер к месту начала рыбалки, катамаран с гидом и поваром на борту. Из пойманной рыбы сразу готовится сашими.

Сюда обычно не включается питание вечером, но гид может отвезти в то место, в которое захочет гость: в ресторан с более высоким или низким чеком. Здесь спрогнозировать сложно, сколько будет на месте потрачено на питание».

Среди самых популярных направлений для премиальной рыбалки в России выделяют Кольский полуостров, Хабаровский край, Камчатку, Сахалин и Астрахань. Туры на Волгу могут подойти и для семейного отдыха, утверждает сооснователь проекта Best Russia Владимир Пожидаев:

«Рыбалка в дельте Волги, Астрахань. Во-первых, это дизайнерский бутик-отель, где есть и шеф-повара, и белые скатерти, и качественные матрасы, и соответствующий сервис, и коллекции вин. В качестве примера можно назвать "Рыбзавод", там 11 номеров, их полностью выкупает группа под себя. Максимальное размещение — 22 человека, и для них полный сервис по рыбалке. Это, соответственно, лодки со всем снаряжением, каждую из них сопровождает егерь.

После утренней рыбалки может быть организован шикарный пикник с любимыми напитками гостей, обслуживанием официантом, пловом из казана.

Когда улов привозят в отель, его фотографируют и отдают на кухню: шеф либо готовит ужин, либо все это вакуумируют и отдают гостям. Стоимость — приблизительно около 1 млн руб. цена за три-четыре ночи».

Один из самых популярных видов внутреннего элитного туризма — это экспедиции. Так организаторы называют экстремальные путешествия по труднодоступным регионам. У рыбаков они пользуются особым спросом. Несмотря на спартанские условия, это один из самых дорогостоящих видов отдыха, отметил генеральный директор компании Adventure Guide Алексей Юдин:

«Основной посыл — уехать далеко, где нет других людей и водится крупный трофей, который не встречается в общедоступных местах. Нижний ценовой сегмент — от 2 млн руб. на группу и выше. Ценник может доходить до 18 млн руб. Сервис под ключ: установка палаточных лагерей, повар все готовит, несколько егерей, которые сопровождают рыбаков, отводят лодки в рыбные места, питание, закупка элитного алкоголя.

Как правило, ценник формируется из цены вертолета, это самое дорогое. Потому что в Якутии вертолетный час может стоить 450 тыс. руб., а лететь до места рыбалки можно несколько часов.

И второй момент — это опытные гиды, их услуги стоят дорого, при этом сезон у них расписан.

Люди, которые платят несколько миллионов за свой отдых, не готовы довериться абы кому. Так что это узкий круг гидов, которых рекомендуют по сарафанному радио. С одной стороны, человек должен знать рыбные места, а с другой, обладать высокой культурой общения, уметь поддержать какие-то темы, отстаивать свои границы, и даже несмотря на то, что клиенты состоятельные, поддержать перед ними свой авторитет».

“Ъ FM” проанализировал данные туроператоров, которые занимаются организацией премиальных путешествий для рыбаков в скандинавские страны. Путевка на одного человека в Норвегию с арендой вертолета, услугами гида, питанием и проживанием стоит в среднем €3 тыс. в неделю, в Швецию около €6 тыс. в Исландию — примерно €11 тыс. Элитная рыбалка на Кольском полуострове обойдется от €2,8 тыс. до более чем €50 тыс. с человека.

Николай Малышев