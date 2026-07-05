Жители Евпатории остались без электричества из-за аварии

В Евпатории на западе Крыма нарушено электроснабжение. Об этом сообщила городская администрация в мессенджере Max.

«Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. Электричества на 09:20 нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят»,— указано в заявлении.

Специалисты работают над устранением аварийной ситуации с ночи. Точные сроки восстановления подачи электроэнергии неизвестны, добавили городские власти. Позже городская администрация сообщила, что детские дошкольные учреждения в Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания 6 июля из-за ситуации с электроснабжением. https://max.ru/my_evpatoria

3 июля более 10 районов Крыма полностью или частично остались без электричества после налета беспилотников ВСУ, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Ситуация с энергоснабжением остается сложной, так как дроны атакуют энергетическую систему полуострова практически ежедневно.