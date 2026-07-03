Более 10 районов Крыма остаются без света из-за атак ВСУ
Более 10 районов Крыма полностью или частично остались без электричества после налета беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.
Господин Крючков подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением остается сложной, так как украинские беспилотники атакуют энергетическую систему полуострова практически ежедневно. По его словам, сроки восстановления подачи электроэнергии варьируются от нескольких часов до суток. Восстановительными работами занимаются десятки бригад энергетиков, которые работают круглосуточно, чтобы устранить последствия ударов.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за разрушений объектов инфраструктуры. Из-за перебоев с электроснабжением приостановлено движение летних трамваев в Евпатории, а также зафиксированы сбои в работе электричек.
В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Крымского полуострова, подобные отключения электроэнергии происходили и ранее. Например, в октябре 2025 года в результате удара ВСУ было нарушено электроснабжение в Евпатории и Сакском районе, что привело к обесточиванию насосных станций и ограничению водоснабжения. В это же время были повреждены несколько электроподстанций в регионе.
Подобные атаки на объекты энергетики с использованием беспилотников со стороны ВСУ регулярно фиксируются и в других приграничных регионах, таких как Курская, Белгородская и Запорожская области, а также в Донецкой Народной Республике. Эти инциденты часто приводят к временным отключениям света для тысяч абонентов и перебоям в работе коммунальных служб. Власти приграничных территорий, как и в Крыму, оперативно восстанавливают электроснабжение, переключая потребителей на резервные источники питания.