Более 10 районов Крыма остаются без света из-за атак ВСУ

Более 10 районов Крыма полностью или частично остались без электричества после налета беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

Господин Крючков подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением остается сложной, так как украинские беспилотники атакуют энергетическую систему полуострова практически ежедневно. По его словам, сроки восстановления подачи электроэнергии варьируются от нескольких часов до суток. Восстановительными работами занимаются десятки бригад энергетиков, которые работают круглосуточно, чтобы устранить последствия ударов.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за разрушений объектов инфраструктуры. Из-за перебоев с электроснабжением приостановлено движение летних трамваев в Евпатории, а также зафиксированы сбои в работе электричек.