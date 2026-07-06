«БТС-Мост Холдинг» оплатил контрольный пакет акций ЮГК

АО «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова оплатило Росимуществу стоимость 67,2% акций золотодобывающей группы ЮГК и долей связанных структур, сообщили в «БТС-Мост Холдинге». Компания 19 июня выиграла торги по продаже долей в ЮГК и других компаниях группы, предложив 93,16 млрд руб., что в 1,7 раза меньше начальной цены.

ЮГК занимает четвертое место по производству золота в России. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы — 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году компания произвела 12 тонн золота, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн.

Как рассказывал господин Байсаров, приобретение ЮГК станет первой успешной сделкой «БТС-Моста» из широкого перечня прорабатываемых проектов в секторе горной добычи. «В нашем фокусе не только золото, но и вся линейка металлов будущего: золото, серебро, медь, литий, платиноиды, РЗМ»,— комментировал бизнесмен. Он указывал, что в компании открыты к предложениям и долгосрочному партнерству для совместных инвестиций в секторе.

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