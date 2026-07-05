«Зеленые» утвердили список кандидатов и предвыборную программу
Российская экологическая партия «Зеленые» провела в Москве съезд, на котором были утверждены ключевые решения для участия в выборах в Госдуму. Партия согласовала федеральную предвыборную программу и определилась со списками кандидатов.
По итогам съезда в федеральный список вошли 263 человека, еще 135 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам. Возглавила федеральную часть списка депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. В число первых пяти кандидатов также включены сопредседатели партии Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.
На мероприятии выступил академик Виктор Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем, который ранее участвовал в создании партии.
«Зеленым» не нужно собирать подписи для выдвижения списка в Государственную думу, так как у партии есть фракции в двух региональных заксобраниях (в Кабардино-Балкарии и Красноярском крае). «Зеленые» участвовали в думских выборах пять раз. Наибольшего успеха они добились в 1995 году, набрав 1,39% голосов в голосовании по спискам. На последних выборах их результат составил 0,91%. Партия проходила в нижнюю палату парламента лишь однажды — в 1993 году, но тогда ее член избрался по одномандатному округу.
В апреле к «Зеленым» присоединилась «Зеленая альтернатива», которая потеряла право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. В руководстве партии считают объединение способом усилить позиции перед стартом избирательной кампании.
Подробнее — в материале «Ъ» «Союз зеленых сил».
Российская экологическая партия «Зеленые» активно готовится к избирательным кампаниям 2026 года, планируя участвовать во всех выборах в региональные законодательные собрания и делая упор на «списочную» часть думской кампании. При этом партия стремится расширить свое присутствие в региональных и городских парламентах и преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму. Руководство партии не исключает, что сопредседатель партии Марина Шишкина, возглавившая список на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга, также будет баллотироваться в Госдуму.
Программа «Зеленых» включает как экологические темы (чистый воздух, вода, безопасные продукты, пропаганда ЗОЖ), так и вопросы социальной справедливости, сохранения здоровья и повышения уровня образования в сфере экологии. Партия намерена уходить от имиджа «нишевой» партии, занимающейся исключительно экологической повесткой, поскольку исследования показывают, что запросы избирателей охватывают более широкий спектр социальных проблем.
Партия ведет активную работу по привлечению новых активистов, в том числе через Telegram-бот. Она также возлагает большие надежды на отделения в Свердловской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае. Ранее, по состоянию на 2024 год, «Зеленые» были представлены в Кабардино-Балкарии, Башкирии, Севастополе и Красноярском крае.