«Зеленые» утвердили список кандидатов и предвыборную программу

Российская экологическая партия «Зеленые» провела в Москве съезд, на котором были утверждены ключевые решения для участия в выборах в Госдуму. Партия согласовала федеральную предвыборную программу и определилась со списками кандидатов.

По итогам съезда в федеральный список вошли 263 человека, еще 135 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам. Возглавила федеральную часть списка депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. В число первых пяти кандидатов также включены сопредседатели партии Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.

На мероприятии выступил академик Виктор Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем, который ранее участвовал в создании партии.

«Зеленым» не нужно собирать подписи для выдвижения списка в Государственную думу, так как у партии есть фракции в двух региональных заксобраниях (в Кабардино-Балкарии и Красноярском крае). «Зеленые» участвовали в думских выборах пять раз. Наибольшего успеха они добились в 1995 году, набрав 1,39% голосов в голосовании по спискам. На последних выборах их результат составил 0,91%. Партия проходила в нижнюю палату парламента лишь однажды — в 1993 году, но тогда ее член избрался по одномандатному округу.

В апреле к «Зеленым» присоединилась «Зеленая альтернатива», которая потеряла право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. В руководстве партии считают объединение способом усилить позиции перед стартом избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Союз зеленых сил».