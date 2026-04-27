Союз зеленых сил

Две российские партии, отстаивающие экологическую повестку, слились в единую структуру. «Зеленые» на съезде 26 апреля приняли в свои ряды «Зеленую альтернативу», утратившую в прошлом году право на выдвижение кандидатов в Госдуму без сбора подписей. В руководстве «Зеленых», сохраняющих эту парламентскую льготу, рассматривают объединение как удачный информационный повод перед открытием думской кампании.

Сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова

Объединительный съезд открыл исполнительный секретарь «Зеленых» Константин Атаян: «Сегодня объединяются зеленые силы нашей страны. Мы объединяемся, чтобы экологическая повестка вышла на новый уровень». А основатель и лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов, выступив с приветственной репликой и прослушав несколько выступлений делегатов, внезапно спустился в первые ряды зала и вернулся на сцену с рыжим с белой грудью котом в партийной символике. Немного попозировав для камер, политик церемонно передал «хвостатый реквизит» сопредседателю «Зеленых» Александре Кудзаговой и торжественно пообещал: «Россия будет зеленой!»

Госпожа Кудзагова, прежде чем зачитать меморандум о единстве позиций с «Зеленой альтернативой», разместила кота на столе прямо перед собой, философски заметив: «Что бы ни планировал человек, природа решает по-своему». Животное тут же подтвердило ее правоту, сбежав от дальнейших торжественных слов под помост, на котором размещались спикеры.

Оставшись без компании братьев наших меньших, малые партии предложили своим делегатам проголосовать за объединение. В зале поднялось несколько сотен рук. «Единогласно»,— объявила Александра Кудзагова, не тратя слишком много времени на подсчет, после чего Руслан Хвостов и Константин Атаян подписали соглашение о слиянии партий.

За церемонией последовали поздравления от международного сообщества, которое на съезде представляли председатель Партии зеленых Кыргызстана Эркин Булекбаев и первый заместитель главы исполкома центрального совета Экологической партии Узбекистана Бахриддин Хофизов. В ответ на добрые слова последнего Александра Кудзагова назвала узбекскую партию, набравшую на последних парламентских выборах завидные 13% (16 мандатов), настоящим политическим феноменом.

Российские зеленые, как выяснилось, о таких цифрах пока не мечтают, но на преодоление трех- или даже пятипроцентного барьера (первый позволяет партии получить госфинансирование, а второй гарантирует места в Госдуме) надеются всерьез. Так, эколог и блогер Жора Каваносян, освещавший ЧП в Анапе и Норильске, заявил об «историческом шансе» для «Зеленых». По его словам, за последние годы экоповестке удалось достичь значительного охвата, а новости об экологических катастрофах, регулярно появлявшиеся в федеральных СМИ, привлекли множество людей к профильным общественным организациям. «Это миллионы человек, которые, на мой взгляд, должны иметь представительство в парламенте. И сейчас, пока еще есть этот "медийный подогрев" и когда объединяются политические зеленые силы, есть шансы в этот парламент прорваться»,— мотивировал делегатов блогер.

С чуть большим скепсисом к объединению отнесся старожил «Зеленых», депутат заксобрания Кабардино-Балкарии, председатель местной ячейки партии и по совместительству доктор биологических наук Сафарбий Шхагапсоев. «Я не знаю, откуда возникла партия "Зеленая альтернатива". Что они нам дают и сколько членов партии? Какой процент? Это вопрос, который, я думаю, волнует каждого из здесь сидящих»,— заявил он.

«Зеленая альтернатива» была учреждена в 2020 году наряду с еще тремя новыми партийными проектами. Она с ходу провела в региональные заксобрания двух депутатов и получила парламентскую льготу перед выборами в Госдуму-2021. Но развить успех партия не смогла, получив за прошедшие годы лишь несколько мест в муниципальных парламентах.

Вопрос господина Шхагапсоева “Ъ” переадресовал Александре Кудзаговой. Она напомнила, что на выборах в Госдуму-2021 ее партия набрала по спискам 0,92%, а «Зеленая альтернатива» — 0,64%. Невелико отставание присоединяющейся партии и по количеству региональных отделений — 54 против 74 у «Зеленых». Так что слияние как минимум усилит «Зеленых», уверена сопредседатель. Помимо этого, продолжила госпожа Кудзагова, с процентами переходит и актив партии — «наши люди по способу мышления». Не последнюю роль играет и успешность медийного повода: объединение коалиции зеленых — не худший способ напомнить о себе перед официальным открытием новой думской кампании, резюмировала политик.

Уже по окончании съезда объединенная партия провела заседание федерального совета, на котором Руслан Хвостов был назначен очередным — уже пятым — сопредседателем «Зеленых». Председателя избирать не стали: как пояснила Александра Кудзагова, члены совета решили сохранить принцип демократичности в модели управления партией.

Степан Мельчаков