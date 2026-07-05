В США от аномальной жары погибли 25 человек

Минимум 25 человек погибли из-за аномальной жары в США. Об этом сообщает NBC.

Наибольшее число погибших зафиксировали в Нью-Джерси — 22 случая, преимущественно среди людей в возрасте от 30 до 80 лет. Еще одна смерть подтверждена в округе Кук (штат Иллинойс). В Миссисипи от теплового удара скончался 74-летний мужчина, а в городе Болтон (штат Массачусетс) — 83-летняя женщина.

«Это не типичная летняя жара. Такая жара может быстро стать опасной для жизни людей и животных всех возрастов»,— рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения штата Нью-Джерси Даля Эвайс.

4 июля Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения об аномальной жаре для почти 156 млн жителей восточной части страны. Как писали СМИ, над востоком Соединенных Штатов образовался «тепловой купол». Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни во многих регионах страны температура днем будет достигать +35–38°C, а из-за высокого уровня влажности ощущаться они будут как 43–46°C. Сильная жара пришлась на период активных поездок и празднования Дня независимости — связанные с ним выходные продлятся с 3 по 5 июля.