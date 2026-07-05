В США от аномальной жары погибли 25 человек
Минимум 25 человек погибли из-за аномальной жары в США. Об этом сообщает NBC.
Наибольшее число погибших зафиксировали в Нью-Джерси — 22 случая, преимущественно среди людей в возрасте от 30 до 80 лет. Еще одна смерть подтверждена в округе Кук (штат Иллинойс). В Миссисипи от теплового удара скончался 74-летний мужчина, а в городе Болтон (штат Массачусетс) — 83-летняя женщина.
«Это не типичная летняя жара. Такая жара может быстро стать опасной для жизни людей и животных всех возрастов»,— рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения штата Нью-Джерси Даля Эвайс.
4 июля Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения об аномальной жаре для почти 156 млн жителей восточной части страны. Как писали СМИ, над востоком Соединенных Штатов образовался «тепловой купол». Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни во многих регионах страны температура днем будет достигать +35–38°C, а из-за высокого уровня влажности ощущаться они будут как 43–46°C. Сильная жара пришлась на период активных поездок и празднования Дня независимости — связанные с ним выходные продлятся с 3 по 5 июля.
Экстремальная жара затронула значительную часть США: более 180 млн человек, около половины всего населения страны, оказались в зонах с «серьезным» и «экстремальным» уровнем опасности из-за высоких температур, достигающих +35–38°C и ощущающихся как 43–46°C из-за влажности. Аналогичная ситуация наблюдалась в Европе на прошлой и текущей неделе 2026 года, а также в Индии, где из-за жары погибли десятки человек.
Жара в США пришлась на период активных поездок и празднования Дня независимости с 3 по 5 июля 2026 года. В Вашингтоне запланированные массовые мероприятия, включая 250-летие создания США, были прерваны или отменены из-за высоких температур и шторма. В Нью-Йорке мэр также объявил чрезвычайную ситуацию из-за жары и открыл центры охлаждения. В прошлом жара была самой распространенной причиной смерти, связанной с погодой в США, что привело к увеличению инспекций труда и инвестициям в улучшение прогнозирования погоды.