Ростовский областной суд утвердил приговор лжесотруднику ФСБ

Ростовский областной суд утвердил приговор осужденному за мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил фигуранту наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. в доход государства. Из материалов дела следует, что господин Левикин представлялся действующим сотрудником ФСБ России и демонстрировал предмет, внешне схожий со служебным удостоверением. Первому потерпевшему он пообещал содействие в получении высшего образования и поступлении на службу в Управление ФСБ России по Ростовской области за 250 тыс. руб. и передачу двух охотничьих ружей. При этом осужденный не имел возможности выполнить обещанное.

У второго потерпевшего под различными предлогами, как установил суд, было похищено имущество на общую сумму более 7 млн руб., а также несколько ювелирных украшений известных брендов. В частности, осужденный обещал организовать поездку на сафари в Республику Намибия с использованием авиации Министерства обороны РФ.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, сочтя наказание чрезмерно суровым. Государственный обвинитель также подал апелляционное представление. По итогам рассмотрения жалоб и представления апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным, оставив его без изменения.

Константин Соловьев