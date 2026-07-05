Трамп пообещал снова «отправить в небытие» серп и молот

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вновь «отправят в небытие» серп и молот — один из символов коммунизма. Об этом он заявил во время выступления по случаю 250-летия США в Вашингтоне, пишет The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Звезды и полосы (флаг США.— "Ъ") уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется»,— пригрозил господин Трамп. Президент США подчеркнул, что коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке».

Дональд Трамп сравнил коммунизм с «опухолью, которую нужно вырезать немедленно». По его словам, США никогда не станут коммунистической страной. Вместе с этим американский лидер поблагодарил «ветеранов войны с коммунизмом», в том числе капрала морской пехоты Пэта Финна и рядового Руди Микинса, сражавшихся в битве при Чосинском водохранилище во время Корейской войны.

В конце июня Дональд Трамп уже выступал с критикой коммунизма. Он посоветовал американцам не верить обещаниям крайне левых политиков, которых назвал коммунистами. По его мнению, коммунизм — самая большая угроза для США за всю 250-летнюю историю страны.