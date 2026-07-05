Трамп пообещал снова «отправить в небытие» серп и молот
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вновь «отправят в небытие» серп и молот — один из символов коммунизма. Об этом он заявил во время выступления по случаю 250-летия США в Вашингтоне, пишет The New York Times.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Звезды и полосы (флаг США.— "Ъ") уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется»,— пригрозил господин Трамп. Президент США подчеркнул, что коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке».
Дональд Трамп сравнил коммунизм с «опухолью, которую нужно вырезать немедленно». По его словам, США никогда не станут коммунистической страной. Вместе с этим американский лидер поблагодарил «ветеранов войны с коммунизмом», в том числе капрала морской пехоты Пэта Финна и рядового Руди Микинса, сражавшихся в битве при Чосинском водохранилище во время Корейской войны.
В конце июня Дональд Трамп уже выступал с критикой коммунизма. Он посоветовал американцам не верить обещаниям крайне левых политиков, которых назвал коммунистами. По его мнению, коммунизм — самая большая угроза для США за всю 250-летнюю историю страны.
Дональд Трамп неоднократно критиковал коммунизм, называя его «самой большой угрозой для США» за всю 250-летнюю историю страны. Он высказывал мнение, что идеалы коммунизма привлекательны, так как обещают освобождение от платы за жилье, бесплатные дома и продовольствие, но при этом считал такую систему нежизнеспособной, поскольку «коммунистам легко увлекать за собой народные массы, делая обещания, которые невозможно выполнить». В конце июня, а также ранее в ноябре 2023 года, Дональд Трамп уже выступал с критикой этой идеологии, обещая искоренить «коммунистов, марксистов, фашистов и радикальных левых головорезов».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Дональда Трампа «бандитом без мозгов и совести» после его слов о коммунизме, а также «откровенным империалистом» и «крупным торгашом». По мнению Зюганова, Дональд Трамп считает главной угрозой Китай и стремится «душить компартию и коммунистов», чтобы «страны не было».