Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США за 250 лет
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой коммунизма. Он посоветовал американцам не верить обещаниям крайне левых политиков, которых назвал коммунистами. По его мнению, коммунизм — самая большая угроза для США за всю 250-летнюю историю страны. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
Трамп заявил, что идеалы коммунизма выглядят привлекательно. Он отметил, что мог бы стать величайшим коммунистом в истории. Для этого достаточно освободить людей от платы за жилье, раздавать бесплатные дома и продовольствие. Однако, по его мнению, такая система нежизнеспособна. «Коммунистам легко увлекать за собой народные массы, делая обещания, которые невозможно выполнить», — считает господин Трамп.
Он раскритиковал оппонентов из Демократической партии. По его мнению, они не борются со сторонниками коммунизма в своих рядах. Президент считает, что через два-три года при коммунизме все в стране рушится. Люди начинают жить в нищете, у них нет еды, жилья и армии. Он также утверждает, что сторонники коммунизма убивают противников и называют это важным элементом своей идеологии. Господин Трамп также выразил мнение, что сейчас коммунизм представляет самую серьезную угрозу для США и христианской религии за всю 250-летнюю историю страны.
Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался против коммунистов и социалистов. Например, в июле 2025 года он заявлял, что не позволит «демократическому социалисту» занять пост мэра Нью-Йорка, имея в виду кандидата Зохрана Мамдани, которого он называл «стопроцентным коммунистическим сумасшедшим». При этом в конце 2025 года Мамдани одержал победу над поддержанным Трампом демократом-центристом на выборах в Нью-Йорке. Он также обещал искоренить коммунистов и противостоять им.
За время своего президентства Трамп превратил механизм американского правительства в шоу, которое его сторонники считают первоклассным спектаклем, а оппоненты — «зловещей угрозой американской демократии». Трамп часто угрожал политическим оппонентам, журналистам и предпринимателям. Его действия рассматривались как угроза американской демократии. Он активно использовал свою социальную сеть Truth Social для публикации заявлений, в том числе для критики политических оппонентов.