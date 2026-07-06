Жалобу на имплантат примет автомат

Пациенты теперь смогут напрямую сообщать Росздравнадзору через автоматизированную систему о проблемах с кардиостимуляторами, протезами, используемыми в косметологии филлерами и другими медицинскими изделиями. Раньше это могли делать в том числе производители на основе данных, полученных от медучреждений. Эта обязанность за ними сохранилась. За нарушение порядка компаниям грозит приостановки госрегистрации продукции как минимум на один месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что теперь пациенты могут сообщать о «неблагоприятном событии при использовании медицинского изделия» в автоматизированную информационную систему (АИС) Росздравнадзора, говорится в недавнем приказе Минздрава РФ, обновившем порядок мониторинга безопасности такой продукции. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Отдельно в приказе закреплен порядок проведения клинического мониторинга так называемых изделий третьего класса риска и имплантируемых — 2б после их регистрации в России. В эти перечни входят кардиостимуляторы, некоторые виды протезов и имплантатов, а также филлеры для косметологии.

Производители такой продукции обязаны предоставлять в АИС Росздравнадзора данные об обращении медизделий непосредственно в России в первые три года после их регистрации в стране. Иначе компаниям грозит приостановка госрегистрации их продукции как минимум на 30 рабочих дней, что фактически означает запрет на продажу изделия в этот период. Пострегистрационный клинический мониторинг такой продукции и так был обязательным с 2021 года, но до сих пор данные передавались на бумажных носителях. С 1 марта 2025 года за непредставление такого отчета Росздравнадзор мог приостановить регистрацию изделия.

Новый приказ, впрочем, уточнил ряд важных процедур, в том числе подключив к мониторингу автоматизированную систему.

Ее использование позволит регулятору «немедленно принять решение о приостановлении применения изделия, если неблагоприятное событие привело к смерти, причинению серьезного вреда здоровью или даже возникла такая угроза», заявили “Ъ” в ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора, отвечающем за мониторинг безопасности медизделий. «Для добросовестных производителей ничего принципиально не меняется»,— заявил “Ъ” руководитель Центра обеспечения безопасности обращения медизделий в медорганизациях ФГБУ ВНИИИМТ Максим Горелов.

Как сообщает Telegram-канал «Право на здоровье», бизнесу новый порядок может принести дополнительные издержки. Компании для сбора информации об обороте своих медизделий, обязательной для внесения в АИС Росздравнадзора, должны использовать данные, предоставляемые медучреждениями. Однако новый приказ Минздрава не устанавливает механизма взаимодействия между производителем и лечебно-профилактическими учреждениями, поясняет гендиректор «Медлевелтеха» (занимается регистрацией медизделий) Михаил Виноградов. «Привлечение специальной организаций для клинического мониторинга под ключ может обойтись в миллионы рублей»,— добавляет он.

По оценкам одного из опрошенных “Ъ” участников рынка, стоимость получения таких данных по одному изделию составляет 150–200 тыс. руб. Конкретное число клиник, у которых надо собирать информацию, не установлено, но на практике требуется задействовать три-пять учреждений для репрезентативности. Если в портфеле десять регистрационных удостоверений, минимальные затраты за три года могут составить от 1,5 млн до 2 млн руб. только на сбор данных, подсчитал собеседник “Ъ”.

Как пояснили “Ъ” в Минздраве России, для изделий высокого класса риска (в том числе имплантируемых) производители ведут клинический мониторинг постоянно.

Это базовое требование международных стандартов ISO и регуляторных систем, например, ЕС и США, и Россия здесь не является исключением. Крупные производители медицинских изделий собирают эти данные, поскольку в настоящее время — это одно из ключевых условий допуска продукции на рынок, а также поддержание репутации, отмечают в министерстве.

Сами данные могут собираться посредством анкет, опросников как врачей, среднего медицинского персонала, так и пациентов, либо по результатам исследований, говорят в Минздраве. При этом важно учитывать, что пострегистрационный клинический мониторинг — это не клинические испытания, которые проводятся в процессе государственной регистрации,— это сбор клинических данных и наблюдение, поэтому регламента для такого взаимодействия нет и не разрабатывается, поясняют в ведомстве. «Вместе с тем, Росздравнадзор проводит работу с медицинскими организациями, для их более открытого взаимодействия с производителями»,— отметили там.

Впрочем, косметологические клиники вряд ли понесут из-за новых правил какие-либо расходы, настаивает председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова. Расходы на сбор данных для мониторинга — это и так обязательная статья расходов, отмечает гендиректор «Биофармахолдинга» (компания производит филлеры для «Биннофарм Групп») Александр Ненюков. В «Моторике» процесс сбора данных был выстроен еще три года назад: в компании положения нового приказа Минздрава будут, например, распространяться на перспективные разработки в областях очувствления протезов и нейропротезирования.

Виктория Колганова