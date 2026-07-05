Reuters: в ОПЕК+ предварительно договорились увеличить добычу нефти с августа

Страны ОПЕК+ предварительно договорились увеличить целевые объемы добычи нефти с августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Решение могут утвердить на встрече альянса в воскресенье, 5 июля. Нефтедобывающая группа договорилась увеличить квоты примерно на 188 тыс. баррелей в сутки. В случае согласования это станет продолжением серии аналогичных шагов. Ранее рост добычи был одобрен на июнь и июль.

Дополнительные объемы предложения могут усилить давление на мировые цены на нефть, они снижаются на фоне постепенного восстановления экспорта через Ормузский пролив, говорится в статье. С апреля по июль семь участников ОПЕК+, включая страны ОПЕК и союзников, среди которых Россия, увеличили добычные квоты почти на 800 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК+ объединяет страны ОПЕК и ряд независимых производителей нефти. Они координируют политику добычи для балансировки мирового рынка. В семерку ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Мировой спрос на нефть в 2050 году вырастет на 19 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом — до 124 млн баррелей в сутки. Такие цифры 18 июня назвал ОПЕК в ежегодном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook. В прошлом году организация ожидала, что спрос к 2050 году вырастет до 122,9 млн баррелей в сутки. При этом прогноз спроса на нефть к 2030 году остался на прежнем уровне.