Reuters: в ОПЕК+ предварительно договорились увеличить добычу нефти с августа
Страны ОПЕК+ предварительно договорились увеличить целевые объемы добычи нефти с августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Решение могут утвердить на встрече альянса в воскресенье, 5 июля. Нефтедобывающая группа договорилась увеличить квоты примерно на 188 тыс. баррелей в сутки. В случае согласования это станет продолжением серии аналогичных шагов. Ранее рост добычи был одобрен на июнь и июль.
Дополнительные объемы предложения могут усилить давление на мировые цены на нефть, они снижаются на фоне постепенного восстановления экспорта через Ормузский пролив, говорится в статье. С апреля по июль семь участников ОПЕК+, включая страны ОПЕК и союзников, среди которых Россия, увеличили добычные квоты почти на 800 тыс. баррелей в сутки.
ОПЕК+ объединяет страны ОПЕК и ряд независимых производителей нефти. Они координируют политику добычи для балансировки мирового рынка. В семерку ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
Мировой спрос на нефть в 2050 году вырастет на 19 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом — до 124 млн баррелей в сутки. Такие цифры 18 июня назвал ОПЕК в ежегодном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook. В прошлом году организация ожидала, что спрос к 2050 году вырастет до 122,9 млн баррелей в сутки. При этом прогноз спроса на нефть к 2030 году остался на прежнем уровне.
Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти с августа является продолжением ранее принятых мер. Так, в апреле восемь стран ОПЕК+, включая Россию, договорились нарастить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки, а в целом восьмерка стран планировала увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в течение мая, июня и июля.
Эти действия происходят на фоне изменения подходов к стабилизации нефтяного рынка. В прошлом страны ОПЕК+ часто принимали решения о сокращении добычи для стабилизации цен, например, в 2022 году они договорились сократить целевой уровень добычи на 2 млн баррелей в сутки, а в 2023 году — на 1 млн баррелей в сутки. Однако в марте 2026 года страны ОПЕК+ снизили добычу нефти к февралю на 7,59 млн баррелей в сутки, отстав от согласованных показателей почти на 7,5 млн баррелей в сутки, в основном из-за ближневосточного конфликта.
Прогнозы спроса на нефть разнятся. ОПЕК в своем ежегодном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook ожидала, что глобальный спрос на нефть к 2050 году вырастет до 124 млн баррелей в сутки, акцентируя внимание на изменениях в энергетической политике и долгосрочном экономическом росте в Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало рост мирового спроса на нефть до 113 млн баррелей в сутки к 2050 году.